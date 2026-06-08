요로결석 정성호, 결국 수술대 오른다 “돌이 두 개였다”

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 정성호가 극심한 요로결석 통증 끝에 결국 수술대에 오른다.

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정성호의 아내 경맑음은 8일 자신의 SNS를 통해 남편의 근황을 전했다.

경맑음은 "돌이 자연 배출되기를 기다렸는데 결국 또로록 떨어지는 소리를 듣지 못하고 수술하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "한 개인 줄 알았던 돌이 두 개나 있었다"며 "산산조각 나서 변기에서 만나자"고 적어 안타까운 심경을 전했다.

함께 공개된 사진에는 환자복을 입은 정성호의 모습이 담겼다. 정성호는 병원 침대에 누운 채 굳은 표정을 짓고 있었고, 결석이 빠져나오기를 바라는 마음으로 몸을 흔드는 모습도 공개돼 웃음을 자아냈다.

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하지만 요로결석 특유의 극심한 통증에 지친 듯한 표정이 고스란히 드러나 팬들의 걱정을 샀다.

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앞서 경맑음은 지난달 30일에도 정성호가 갑작스러운 요로결석 통증으로 응급실을 찾았다고 알린 바 있다.

이후 자연 배출을 기대하며 경과를 지켜봤지만 결국 수술을 결정하게 된 것으로 보인다.

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누리꾼들은 "요로결석은 진짜 아프다", "빨리 쾌차하시길", "결석이 두 개라니 너무 힘들었겠다", "수술 잘 받고 건강하게 돌아오길 바란다" 등의 응원을 보내고 있다.

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한편 정성호는 2009년 경맑음과 결혼해 슬하에 3남 2녀를 두고 있으며 다둥이 가족의 일상으로도 많은 사랑을 받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com