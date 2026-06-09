송혜교, 수영복 입고 물놀이라니..해외서 더 과감해진 '숏컷 여신'

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송혜교가 여유로운 휴가 일상을 공개하며 변함없는 미모를 자랑했다.

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송혜교는 9일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진에는 한적한 휴가지에서 여유로운 시간을 보내고 있는 송혜교의 모습이 담겼다. 푸른 풍경을 배경으로 한층 편안한 분위기를 드러낸 그는 일상 속 자연스러운 순간들만으로도 독보적인 존재감을 발산했다.

특히 송혜교는 화이트 니트와 선글라스를 매치한 편안한 차림으로 청순하면서도 세련된 매력을 발산했다. 화려한 스타일링 없이도 또렷한 이목구비와 맑은 비주얼이 돋보였고, 자연스러운 미소에서는 특유의 우아한 분위기가 묻어났다. 담백한 일상 사진임에도 마치 한 편의 화보를 연상케 하는 아우라가 감탄을 자아냈다.

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여기에 평소 좀처럼 공개하지 않았던 수영복 차림의 모습도 함께 공개해 팬들의 이목을 집중시켰다. 물놀이를 즐기며 환한 미소를 짓고 있는 송혜교는 군살 하나 없는 늘씬한 몸매와 가녀린 실루엣을 드러냈다. 특히 편안하고 자연스러운 모습 속에서도 빛나는 미모가 돋보이며 눈길을 끌었다.

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한편 송혜교는 차기작인 노희경 작가의 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 만연했던 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 것은 없지만 눈부신 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장과 치열한 삶을 그려내는 작품이다. 송혜교를 비롯해 공유, 설현, 차승원 등이 출연해 기대를 모으고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com