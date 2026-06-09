곽튜브 子 태산, 유니콘 베이비의 등장 "12시간 통잠, 역대급 순둥이" ('슈돌')

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[스포츠조선 이우주 기자]KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 곽튜브 곽준빈과 생후 76일차 '유니콘 베이비' 아들 곽태산이 출격한다.

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오는 10일(수) 방송되는 '슈돌' 625회는 '아빠의 평생 여행메이트'편으로, MC 랄랄과 곽튜브가 함께하는 가운데, 곽튜브의 아들 '유니콘 베이비' 태산이 등장해 이목을 집중시킨다.

'슈돌'에 첫 출연하는 '대한민국 탑 여행 크리에이터' 곽튜브는 "태산이는 정말 잘잔다. 한 번 잠들면 절대 안 깬다"라며 보기 드문 '유니콘 베이비' 아들 태산을 소개한다. 생후 76일인 태산은 무려 12시간 통잠을 자는 것은 물론, 배가 고플 때만 짧게 칭얼거린다는 이야기에 랄랄은 "하늘이 내려주신 천사"라며 벌써부터 효자의 기운을 풍기는 태산에 감탄을 금치 못한다.

특히 태산은 아빠의 짜장면 먹방에도 꿈쩍 않는 '최강 순둥이' 면모로 눈길을 끈다. 태산은 아빠가 짜장면 면치기를 해도 딥슬립을 이어가는가 하면, 전동칫솔 소리에도 끄떡없는 모습으로 놀라움을 자아낸다. 심지어 태산은 눈을 동그랗게 뜨고 모빌을 구경하며 즐거운 듯 팔 다리를 흔들다가도 어느새 눈을 스르르 감고 잠들어 귀여움을 폭발시킨다. 이에 랄랄은 "어머어머 지금 자는거에요? 너무 귀여워"라며 두 눈을 떼지 못한다고.

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'유니콘 베이비' 태산의 모습은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.

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KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com