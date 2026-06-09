스마일게이트, 채용브랜딩 콘텐츠 에디터 '스마일커넥터' 6기 모집

Advertisement

Advertisement

Advertisement

스마일게이트가 채용브랜딩 콘텐츠를 직접 기획하고 제작할 대학생·청년 크리에이터 모집에 나섰다.

올해는 생성형 AI 활용 역량까지 강화하며 실무형 콘텐츠 인재 육성에 힘을 싣는 모양새다. 스마일게이트는 채용브랜딩 콘텐츠 에디터 프로그램 '스마일커넥터' 6기를 모집한다고 8일 밝혔다.

스마일커넥터는 스마일게이트의 기업문화와 채용 소식을 외부에 알리는 콘텐츠 에디터 프로그램이다. 참가자들은 스마일게이트의 조직문화와 채용 과정을 직접 경험하며 이를 SNS 콘텐츠로 제작하게 된다. 영상 제작과 디자인 등 콘텐츠 창작에 관심이 있고 스마일게이트에 관심 있는 사람이라면 누구나 지원 가능하다.

Advertisement

선발된 참가자들은 오는 7월부터 12월까지 약 6개월간 활동한다. 채용브랜딩 SNS 콘텐츠를 직접 기획·제작하는 것은 물론 월 1회 오프라인 정기모임에 참석하게 된다. 이 과정에서 스마일게이트 실무자 특강과 인사담당자 1대1 멘토링 기회도 제공된다.

Advertisement

이번 6기의 가장 큰 특징은 콘텐츠 제작 전 과정에 생성형 AI를 적극 활용한다는 점으로, 참가자들은 아이디어 기획부터 영상·이미지 제작, 콘텐츠 편집 등 다양한 과정에서 생성형 AI 도구를 활용하게 된다. 스마일게이트는 이를 위해 별도의 AI 활용 지원금을 활동비와 별도로 지급할 예정이다. 최근 기업들이 마케팅과 브랜딩, 콘텐츠 제작 과정에 AI를 적극 도입하고 있는 만큼 실무 중심의 AI 활용 경험을 쌓을 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

활동 기간 동안 참가자들은 매월 소정의 활동비를 지급받으며 프로그램 종료 후에는 수료증도 받을 수 있다. 특히 우수 수료자에게는 스마일게이트 인턴십 기회가 제공될 예정이다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com