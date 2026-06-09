Advertisement
광고 닫기

김지석 "정관수술한 父, 출장 다녀왔는데 母 임신"...1만분의 1 뚫은 '동생 탄생' 비화

입력

김지석 "정관수술한 父, 출장 다녀왔는데 母 임신"...1만분의 1 뚫은 '동생 탄생' 비화

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김지석이 1만분의 1 확률을 뚫고 태어난 남동생의 탄생 비화를 공개했다.

8일 방송된 SBS 예능프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 배우 진선규와 김지석이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 김지석은 삼형제 중 둘째라고 밝히며 가족 이야기를 꺼냈다.

그는 "큰형은 옥스퍼드대학교 수학과를 수석으로 졸업했고, 이후 카이스트 금융학과까지 나왔다"고 말해 놀라움을 안겼다.

김지석 "정관수술한 父, 출장 다녀왔는데 母 임신"...1만분의 1 뚫은 '동생 탄생' 비화

특히 김지석은 막내 남동생이 남다른 사연을 갖고 태어났다고 밝혀 이목을 집중시켰다.

김지석은 "초등학교 4학년 때 가족들과 식사를 하고 있었는데 그때 분위기가 아직도 생생하다"며 당시를 떠올렸다.

이어 "아버지가 출장에서 돌아오셨는데 어머니가 임신을 하셨다"고 운을 뗀 뒤 "그런데 아버지는 이미 정관수술을 하신 상태였다"고 말해 출연진들을 깜짝 놀라게 했다.

알고 보니 정관수술 후 자연적으로 복원되는 매우 드문 사례가 발생했던 것. 김지석은 "남동생이 1만분의 1 확률로 태어났다"고 설명하며 웃음을 터뜨렸다.

또 배우 이주명과 공개 열애 중인 김지석은 결혼에 대한 생각도 밝혔다. 그는 "아기를 정말 좋아한다"며 결혼 의향을 드러냈다.

또 "어떤 남편이 되고 싶냐"는 질문에는 "유부남 선배들을 보면 아내에게 사과를 정말 많이 하더라"며 "저는 사과를 덜 하고 알아서 잘하는 남편이 되고 싶다"고 답했다.

이에 이상민은 "결혼하면 잘못을 하지 않아도 사과하게 된다. 결혼하는 순간부터 사과할 일이 생긴다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement