화사, 신동엽 말 한 마디에 오열 "마음 후벼 파, 내 인생 바꿨다" ('짠한형')

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[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 화사가 신동엽에게 감동받았던 말 한 마디를 밝혔다.

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8일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 마마무 완전체가 게스트로 출연했다.

신동엽은 멤버들에게 "다들 멘털 관리는 잘 하고 있냐"고 물었고 화사는 "선배님한테 말씀 드리고 싶은 게 있다"고 말을 꺼냈다.

화사는 "제가 예전에 혼자 나왔을 때 그때 나름대로 씩씩하게 너무 행복하게 살아가고 있다고 생각하는 시기였는데 그때 선배님께서 조용히 한 마디를 하셨다. '화사야, 최선을 다해서 행복해야 돼' 이 한 마디 하셨는데 제가 촬영 끝나고 울면서 갔다. 그렇게 취한 와중에 차에서 울고 있는 제 자신을 발견했다. 그 말이 제 마음속을 후벼 팠나 보다"라고 털어놨다.

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화사는 "근데 진짜 그 말이 절 살렸다. 맨입으로 감사하다고 해서 너무 죄송할 정도로 인생을 바꾼 느낌이었다. 그 뒤로부터 최선을 다해서 행복하고 싶고 그 뒤로부터 마인드가 바뀐 거 같다"고 신동엽에게 고마워했다.

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이에 신동엽은 "솔로 활동을 할 거면 그냥 하면 된다. 만약 팀으로 할 거면 힘들지만 어떻게든 지혜롭게 서로 양보하고 이해하면서 팀 활동을 해야 하는 거다. 할 때는 마음 고쳐먹고 악착같이 행복하게 짠하고 또 자기 시간 갖고 또 모였을 때 짠하고 그게 필요하다"고 조언했다.

신동엽은 "진짜 잘 됐는데도 누구한테도 얘기하기 힘든 시기가 오지 않냐. 나도 옛날에 왔다. 나는 데뷔한지 35년이 됐는데 연예인으로 산 삶이 훨씬 길다. 그럼에도 한번씩 그런 감정이 찾아온다"며 "나만의 방법으로 아니면 옆에 있는 멤버, 선배, 가족을 통해서 잘 극복해야 한다, 마마무라는 팀을 훼손시키지 않는 선에서 잘 극복해나갔으면 좋겠다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com