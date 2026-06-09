[공식] 조정석X박해수X수현, 시리즈 '페이퍼맨'으로 뭉친다..넷플릭스 제작 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조정석, 박해수, 수현이 넷플릭스 새 시리즈 '페이퍼맨'(김봉주 각본, 이일형 연출)에 캐스팅됐다.

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'페이퍼맨'?은 짝퉁 캐릭터 스티커를 만드는 업체에서 일하며 유능한 판사 아내에 밀려 무늬만 가장인 차명조(조정석)가 우연한 계기로 누구도 구별할 수 없는 완벽한 위조지폐를 만들어내며 예상치 못한 세계에 발을 들이게 되는 이야기를 그린다.

돈의 가치와 인간의 욕망, 그리고 세상이 규정하는 진짜와 가짜의 경계를 유쾌하면서도 날카롭게 풀어낼 예정인 '페이퍼맨'은 드라마에 범죄극의 긴장감을 더하며 신선한 재미를 선사할 예정이다.

연출은 넷플릭스 시리즈 '악연'과 영화 '검사외전' '리멤버' 등을 통해 개성 강한 캐릭터와 긴장감 있는 전개로 장르적 쾌감을 선보여온 이일형 감독이 맡았다. 이일형 감독은 돈과 욕망, 가족의 균열이 뒤엉킨 이야기를 특유의 감각적인 연출로 풀어내며 '페이퍼맨' 만의 독창적인 범죄 드라마를 완성할 것으로 기대를 모은다.

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캐스팅 라인업 역시 기대를 높인다. 조정석이 평생을 누구에게도 인정받지 못한 채 살아온 차명조 역을 맡는다. 영화 '좀비딸' '파일럿' '엑시트', 드라마 '세작, 매혹된 자들' '슬기로운 의사생활' 시리즈 등 매 작품 한계 없는 연기 변주를 꾀하며 '믿고 보는 배우' 타이틀을 공고히 하고 있는 조정석은 '페이퍼맨'에서 세상에 치이는 가장의 모습부터 위험한 욕망에 눈뜨는 인물의 변화를 입체적으로 그려낼 예정이다.

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차명조의 앞을 막아서는 조폐국 위폐조사실의 위조 방지 수석 연구원 오승업 역은 박해수가 연기한다. 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' '수리남' '악연' 등에서 강렬한 존재감을 보여준 박해수가 연기하는 승업은 냉철한 판단력과 집요함을 지닌 인물로 명조의 숨통을 점점 조여가며 극의 긴장감을 이끌어낼 예정이다.

수현은 차명조의 잘 나가는 아내이자 엘리트 판사 고혜석 역을 맡는다. 넷플릭스 시리즈 '경성크리처', 드라마 '히어로는 아닙니다만', 영화 '?어벤져스: 에이지 오브 울트론' 등 글로벌 무대를 오가며 다채로운 모습을 보여주고 있는 수현은 냉정하고 단단한 성격을 가진 혜석을 통해 새로운 매력을 선보인다. 수현은 완벽해 보이는 삶 이면에 현실적인 고민과 가족의 균열을 안고 살아가는 혜석을 그려내며 몰입도를 끌어올릴 전망이다.

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'페이퍼맨'은 가짜를 만들며 평생 누구에게도 인정받지 못하던 남자가 완벽한 위조지폐를 만들어내며 위험한 세계에 발을 들이게 되는 이야기를 그린 작품이다. 조정석, 박해수, 수현이 출연하고 김봉주 작가가 각본을, '검사외전' '악연'의 이일형 감독이 연출을 맡는다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com