'홍박사' 조훈 아내, 230만 크리에이터였다...신혼에도 오싹한 부부싸움 ('동상이몽2')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '동상이몽2' 조훈 부부의 유쾌한 신혼 생활을 공개된다.

Advertisement

9일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 새롭게 합류한 '숏폼 대세' 조훈 부부의 도파민 가득한 신혼 일상이 최초 공개된다.

최근 진행된 SBS '동상이몽2' 스튜디오 녹화에는 자타공인 대세 코미디언 이선민과 곽범이 등판해 시작부터 화력을 더했다. 특히 최근 유부남보다 더 유부남 같은 '확신의 기혼상' 캐릭터로 화제를 모았던 이선민은 또 한 번 '의혹 제공자' 김구라와의 새로운 케미를 폭발시켰다고 해 기대감을 자아낸다. 이선민은 새로 업데이트된 자신의 이상형부터 결혼 로망, 구체적인 결혼 시기 등을 언급하며 '동상이몽2'에 '부부'로 입성하고자 하는 포부를 밝혀 눈길을 끌었다. 여기에 절친 곽범까지 생생한 증언을 보태며 스튜디오를 폭소케 했다는 후문이다.

이날 녹화에서는 대한민국을 '홍박사 신드롬'으로 물들였던 조훈의 신혼 생활이 공개됐다. 최측근 곽범이 "조훈보다 6배는 더 웃기다"라며 보증한 아내 윤혜정은 무려 230만 팔로워를 보유한 스타 크리에이터로 밝혀져 첫 등장부터 강렬한 인상을 남겼다. 매일 콘텐츠를 양산하는 크리에이터 부부답게 괴성과 비명이 난무하는 두 사람만의 도파민 루틴은 물론, '국가대표 태권도 시범단' 출신 아내 윤혜정과의 오싹한 부부 싸움 현장이 공개되며 스튜디오가 발칵 뒤집혔다고 전해진다.

Advertisement

또한 코미디언 이수지를 똑 닮은 시어머니가 등장해 시선을 사로잡았다. 코미디언 아들과 크리에이터 며느리를 능가하는 시어머니의 넘치는 예능감에 폭소도 잠시, 전례 없는 시어머니와 남편의 '만행 콤보'가 펼쳐지며 현장은 순식간에 얼어붙었다. 급기야 지켜보던 서장훈은 절규를 참지 못했다고 하는데, 과연 모두를 기겁하게 만든 두 사람의 '신혼집 만행'은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

Advertisement

이어 조훈, 윤혜정 부부의 화려한 결혼식 현장도 최초 공개됐다. 인기 크리에이터 부부의 만남답게 식장에는 이시언, 려운, 김해준 등 내로라하는 스타들이 총출동해 시상식을 방불케 하는 라인업을 자랑했다. 새신랑 조훈은 자신을 알린 히트곡 '홍박사님을 아세요'를 센스 있게 개사해 입장하며 하객들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다. 뒤이어 최근 유튜브 세계관을 뒤흔들고 있는 최강 축가자가 등장해 모두를 놀라게 했다.

조훈, 윤혜정 부부의 도파민 넘치는 신혼 생활과 열기로 가득 찼던 특별한 결혼식 현장은 9일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다

Advertisement

wjlee@sportschosun.com