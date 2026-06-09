이봉원, '암 투병' ♥박미선 위한 건강 데이트 코스 "34년만 처음" ('귀한 가족')

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[스포츠조선 이우주 기자] '츤데레 서방' 이봉원이 오직 박미선을 위해 준비한 힐링 데이트 코스가 MBN 새 가족 관찰 리얼리티 '남의 집 귀한 가족'(이하 '귀한 가족')에서 공개된다.

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9일 방송되는 '귀한 가족' 2회에서는 박미선 이봉원 부부의 설렘 가득한 데이트 현장이 그려진다.

이날 방송에서 이봉원은 AI의 도움을 받아 분위기 좋고 봄꽃을 볼 수 있는 공원을 찾는 등 박미선의 취향에 맞춰 몰래 데이트를 준비하는 모습이 공개된다. 박미선 역시 "34년 만에 처음이다"라며 이봉원의 츤데레 면모에 기대감을 드러낸다,

데이트에 나선 두 사람은 화기애애한 분위기에서 오랜만에 행복한 시간을 즐기는 것도 잠시, 뜻밖의 주제를 두고 티격태격 말다툼이 시작된다. "내가 꽃 원 없이 사줬잖아"라는 이봉원의 말에 박미선이 "한 송이야"라고 맞받아친 것. 꽃 선물을 둘러싼 두 사람의 엇갈린 기억에 30년 넘게 이어진 논쟁이 다시 불붙으며 스튜디오까지 이어졌다는 후문이다.

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데이트 역시 예상치 못한 방향으로 흘러간다. 이봉원이 적극 추천한 두 번째 데이트 코스에 도착한 박미선은 입장하자마자 풍기는 특유의 강력한 냄새에 경악을 금치 못한다. 알고 보니 이 장소는 오직 박미선의 건강만을 위해 이봉원이 고심 끝에 선택한 반전의 힐링 코스였던 것. 초반의 사색이 된 모습과 달리, 남편의 진심을 알게 된 박미선이 "하다 보면 좋아질 것 같다"라며 서서히 적응해 나간 '마성의 데이트 코스'의 정체는 무엇일지 호기심을 증폭시킨다.

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이후 두 사람은 붉은 노을을 바라보며 무쇠솥에 구운 고기를 즐길 수 있는 낭만적인 식당으로 향한다. 오붓한 분위기 속에서 식사를 이어가던 두 사람은 최근 유행하는 AI와 대화를 나누며 유쾌한 시간을 보낸다. 하지만 평화도 잠시, "이봉원의 와이프는 누구야?"라는 질문에 AI가 막장 드라마를 방불케 하는 역대급 오답을 내놓으며 스튜디오를 발칵 뒤집어 놓는다.

대화의 흐름은 자연스럽게 두 사람의 풋풋했던 연애 시절로 이어진다. 박미선은 "사귀지도 않는데 시집을 오라고 했다"라며 30여 년 전 이봉원의 파격적인 직진 고백 비하인드를 폭로해 현장을 술렁이게 만든다. 연예계 대표 개그맨 커플의 탄생 뒤에 숨겨진 반전의 밀당 스토리는 과연 무엇일지 시청자들의 호기심을 한껏 자극할 전망이다.

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박미선·이봉원 부부의 우여곡절 힐링 데이트를 지켜본 스튜디오에서는 시종일관 폭소와 탄성이 터져 나왔다는 후문이다. 특히 이봉원은 아랑곳하지 않고 자신이 기획한 풀코스에 무한 자부심을 드러내며 엉뚱한 매력을 발산한다. 티격태격 매운맛 토크 속에서도 은근한 설렘과 건강, 힐링까지 모두 잡은 두 사람의 특별한 하루에 기대감이 최고조로 달하고 있다.

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박미선 이봉원 부부의 특별한 힐링 데이트 코스가 그려지는 '남의 집 귀한 가족' 2회는 9일 밤 9시 50분 MBN을 통해 방송된다.

wjlee@sportschosun.com