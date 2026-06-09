폼 오른 연상호, '군체' 다음은 日시리즈 '가스인간'..역대급 프로젝트 탄생

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[스포츠조선 조지영 기자] 연상호 감독이 총괄 프로듀서로 나선 넷플릭스 시리즈 '가스인간'(연상호·류용재 각본, 가타야마 신조 연출)이 전 세계 팬들의 기대 속 메인 예고편과 키아트를 공개했다.

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1960년 개봉한 전설적인 영화 '가스인간 제1호'가 전 8화 구성의 넷플릭스 오리지널 일본 시리즈로 리부트된다. 영화 '부산행'과 넷플릭스 시리즈 '지옥' '기생수: 더 그레이' 등 세계적 화제작을 연이어 만들어온 연상호 감독이 총괄 프로듀서와 각본을 맡고, 스트리밍 시리즈 '간니발', 영화 '벼랑 끝의 남매' '실종'으로 인간 내면의 어둠을 탁월하게 그려온 가타야마 신조 감독이 연출을 담당하며 한일 최정예 크리에이터의 전례 없는 조합이 마침내 실현됐다. 한국 제작사 와우포인트가 일본 도호와 손잡고 일본 넷플릭스 시리즈를 기획, 제작했다는 점에서도 업계의 주목이 집중되고 있다.

공개된 메인 예고편에서는 정체불명의 존재 가스인간(우타)이 스스로 연쇄 살인의 범인임을 선언하며 충격을 안긴다. 살인의 이유와 방식, 다음 타깃까지 모두 예고한 뒤 흔적도 없이 사라지는 가스인간의 행각에 일본 사회는 극심한 공포와 혼란에 빠져든다. 경찰, 언론, 스트리머, 범죄 조직, 권력층까지 얽힌 거대한 음모 속에서 사건의 진실이 서서히 드러나고, 모든 것이 밝혀지는 순간 세상을 뒤흔들 충격적인 실체가 모습을 드러낼 예정이다.

사건을 추적하는 형사 오카모토 켄지 역은 오구리 ??, 진실을 쫓는 기자 코노 쿄코 역은 아오이 유우가 맡았다. 히로세 스즈와 하야시 켄토가 스트리밍 크리에이터 남매로 출연하며, 타케노우치 유타카는 전직 야쿠자 출신 기업인 역으로 강렬한 존재감을 더한다.

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작품의 스케일도 압도적이다. 약 8개월간 120여 개 로케이션에서 진행된 촬영은 사전 헌팅만 1000곳 이상을 소화한 것으로 알려졌다. 가스인간이 맨홀 아래에서 차량을 공격해 자동차가 공중 회전하는 장면은 영화 '다크 나이트'의 액션 시퀀스를 참고해 수많은 시행착오 끝에 완성됐으며, 해당 촬영은 일본 영상 작품 사상 최초로 도쿄역 일대를 전면 통제한 상태에서 진행됐다.

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앞서 공개된 티저 예고편은 세계적인 게임 크리에이터 코지마 히데오가 직접 언급하며 화제를 모았고, SNS에서는 "압도적 스케일", "우타(UTA)의 가스인간 연기가 소름 돋는다", "VFX 완성도가 기대 이상" 등의 반응이 쏟아지고 있다.

1960년 공개된 도호의 전설적 특촬 영화 '가스인간 제1호'(혼다 이시로 감독)를 원작으로 한 '가스인간'은 오구리 ??, 아오이 유우, 히로세 스즈, 하야시 켄토, 우타(UTA), 타케노우치 유타카 등이 출연했고 '벼랑 끝의 남매' '실종'의 가타야마 신조가 연출을, '부산행' '반도' '얼굴' '군체'의 연상호 감독이 총괄 프로듀서로 참여했다. 오는 7월 2일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com