[공식] 밥 친구 돌아왔다..도파민 터지는 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2 7월 7일 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] 지금껏 본 적 없는 연프(연애 프로그램)의 탄생으로 화제를 모았던 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 내달 7일 시즌2로 돌아온다.

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조금 서툴지만 자신만의 속도와 방식으로 인생 첫 로맨스를 완성해 나가는 모태솔로들의 도전기로 연애 리얼리티의 새로운 장을 연 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 더욱 예측 불가해진 시즌2로 컴백한다. 모태솔로들의 좌충우돌과 감정의 롤러코스터를 함께 할 대국민 '훈수 모드'는 이번 시즌에도 놓칠 수 없는 관전 포인트가 될 전망.

무엇보다 수많은 시행착오 속 사랑을 완성해갈 시즌2 모태솔로들에 대한 기대가 뜨겁다. 그런 가운데 공개된 시즌2 예고편 속 썸메이커스의 '호통' 리액션은 변함없는 모태솔로들의 귀환을 예고한다.

이은지를 경악시킨 고막 남친형부터 하루가 멀다 하고 이상형이 바뀌는 '이상형 갈대형', 오직 얼굴만 바라보는 '비주얼 집착형'까지 훈수를 부르는 모태솔로들의 면면이 궁금증을 더한다. 여기에 "네 마음대로 해라"?라는 썸메이커스의 솔직한 반응에 이어진 "포상 휴가 가자"라는 자신감은 모태솔로들의 활약을 더욱 기대케 한다.

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보법 다른 메기의 등장도 예고됐다. 썸메이커스가 입을 모아 "이번 메기는 다르다"?라고 말한 출연자는 어떤 활약을 펼칠지, 시청자들을 대국민 썸메이커로 등극시킬 모태솔로들의 첫 연애 도전기가 또 어떤 설렘과 공감을 선사할지 기대를 높인다.

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'모태솔로지만 연애는 하고 싶어2'는 경험치는 제로지만, 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기이자 공감과 훈수를 부르는 메이크오버 연애 리얼리티?를 다뤘다. 전편에 이어 서인국, 강한나, 카더가든, 이은지가 썸 메이커스로 출연한다. 오는 7월 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com