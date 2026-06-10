'6세 연상♥' 서인영 "더 일찍 결혼하려 했다"..재혼 미룬 이유

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[스포츠조선 조윤선 기자] 서인영이 재혼을 앞둔 심경을 밝혔다.

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9일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 결혼 심경 최초 공개 (오해와 진실, 결혼식)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 "결혼은 나의 꿈이다. 첫 번째 결혼도 잘살아 보려고 노력했지만 그게 안 됐기 때문에 내가 결혼을 꿈이라고 계속 이야기했던 거다"라며 "가정생활도 열심히 하고, 일도 열심히 하고 싶은 게 나의 꿈이었는데 이제 꿈을 실현한다"며 결혼 소식을 직접 인정했다.

이어 "원래는 더 빨리할까 했다. 그런데 유튜브를 시작했기 때문에 조금 늦게 하자고 해서 올해 말로 (결혼을) 정한 거다. 미룬 거다"라고 설명했다.

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그는 "지금 남자 친구가 아니었으면 나는 결혼 생각 안 했다"며 "결혼을 포기했었고, 진짜 우울증이 심해서 맨날 술로 지냈을 때 소개팅이 들어와서 만난 거다"라고 털어놨다.

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서인영은 재혼을 결심하게 된 이유에 대해 "남자 친구가 일반인이니까 불안할 수도 있는 거다. 옛날에는 반대였다. 내 마음이 바뀔까 봐 도장부터 찍었는데 이제는 남자 친구한테 상처 주기 싫고 (떠나지 않을 거라는) 확신을 주고 싶었다"고 밝혔다.

남자 친구에 대해서는 "초혼이라 미안하다"며 "기업인, 사업가라고 알려졌지만 직장인 대표인 거다. 월급 CEO다. 일중독이고, 열심히 일하는 모습에 사랑에 빠졌다"고 애정을 드러냈다.

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서인영은 결혼 소식이 알려진 뒤 남자 친구의 이름과 회사가 공개된 것과 관련해 "속상했다. 그런데 남자 친구가 '널 위해서라면 나는 다 괜찮다. 아무것도 신경 쓰지 말고 스트레스만 받지 마'라고 했다"며 고마움을 전했다.

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온라인에 떠도는 남자 친구 사진에 대해서는 "사진이 너무 못 나왔다. 나중에 보여주겠다. 일반인이니까 사진을 잘 못 찍어서 그렇다. 속상하다"고 말했다. 이에 실물을 본 제작진은 "실물이 훨씬 낫다. 나도 속상하더라"며 공감했다.

또 결혼식과 2세 계획에 대해서는 "교회에서 스몰웨딩 할 거다"라며 "아기는 아직 생각이 없다"고 밝혔다. 그러면서 "(첫 결혼식 때) 오바 액션 다 했다. 이제는 허례허식은 없다. 1억 꽃장식 협찬 안 한다. 그게 필요 없다는 걸 아주 뼈저리게 느꼈다. 다 필요 없고 잘 사는 게 중요하다. 너무 걱정하지 말고 힘 얻게 응원만 해달라"고 당부했다.

한편 서인영은 2023년 비연예인과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 최근 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 올 하반기 재혼 소식을 전해 화제를 모으고 있다.