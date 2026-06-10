'완치 없는 유방암' 박미선, 현재 건강 상태 "빨리 못 걸어...체력 50% 회복" ('귀한가족')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박미선이 암 투병 이후 현재 건강 상태를 전했다.

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9일 방송된 MBN '남의 집 귀한 가족' 2회에서는 이봉원이 박미선을 위해 준비한 힐링 데이가 그려졌다.

먼저 이봉원은 걷는 것을 좋아하는 박미선을 위해 산책 데이트를 준비했다. 이에 푸른 나무와 꽃들로 가득한 공원을 걷던 박미선은 "공원을 둘이 온 게 처음인 것 같다. 나는 공원 오는 거 좋다"라면서 만족했다.

이때 박미선은 "체력이 100% 올라온 게 아니라 빨리 못 걷는다"라면서 암 투병 후 현재 몸 상태에 대해 전했다.

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그러면서 그는 달라진 이봉원의 모습에 대해 전했다. 박미선은 "(이봉원)원래 앞에 가는 사람이다. 항상 남편의 뒷모습만 보고 걸었다. 밥 먹고 먼저 일어났다"라면서 "오늘은 그래도 내 박자에 맞춰서 걸어주더라. 좋더라"며 웃었다.

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이봉원은 마지막 코스로 한우 전문점을 찾은 가운데 박미선은 테이블 위 무쇠판을 보고 깜짝 놀랐다. 그는 "암 투병 이후로 될 수 있으면 숯불에 굽는 고기를 먹지 말라고 하셔서 한 번도 입에 안 댔다"라면서 "겁도 나고 조심해야 하니까"라고 말했다. 이어 그는 "철판이 나왔길래 알고 데려온 건가"라면서 남편의 배려에 감동한 표정을 지었다.

이에 이봉원은 "숯불에 구우면 연기나 탄 부분이 안 좋다고 하더라"라면서 아내를 생각한 선택임을 밝혔다. 그러자 박미선은 "사람이 이상해졌다"라고 말하면서도 얼굴에는 미소가 가득했다.

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이봉원은 구워준 고기를 먹던 박미선은 "요즘은 되게 맛있는 거 먹으면 '건강해져서 맛있는 거 많이 먹어야지'라는 생각이 들었다"라고 말했다. 이어 그는 "너무 바쁘게 살았다. 맛있는 걸 사다 먹는다고 하더라도 급하게 먹거나 음식을 즐긴다기보다는 끼니였다"라며 "이제는 정말 몸에 좋은 것, 내 몸에 들어가는 거 아끼지 말고 좋은 거 맛있는 거 먹으면서 살고 싶더라"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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한편, 박미선은 지난 2024년 12월 유방암 초기 진단을 받고 방송 활동을 중단했다. 이후 수술과 항암 16회, 방사선 치료를 거친 그는 현재 치료를 마치고 회복 중이다.

박미선은 지난 방송에서 현재 상태에 대해 "치료는 완전히 끝났고 약은 계속 먹고 있고 주기적으로 검사한다. 예전이랑 완전히 똑같다고 할 순 없고 체력이 50~60% 돌아온 상태다. 잘 관리하고 있다"고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com