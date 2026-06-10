서인영, ♥사업가 재혼 악플에 "교회 스몰웨딩, 내가 바람피워 이혼했냐"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 서인영이 재혼 소감을 밝혔다.

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서인영은 9일 자신의 개인 채널을 통해 '서인영 결혼심경 최초 공개'라는 제목의 영상을 게재했다.

서인영은 "결혼은 내 꿈이다. 첫 번째 결혼도 잘 살아보려고 노력했는데 안 됐다. 가정 생활도 일도 열심히 하고 싶었는데 드디어 꿈을 실현한다. 원래는 더 빨리 결혼하려 했는데 유튜브를 시작해서 올해 말로 조금 미룬 것 뿐이다"라고 밝혔다.

그는 "지금 남자친구가 아니면 결혼할 생각이 없었다. 결혼을 포기했다. 우울증이 심했고 맨날 술로 지냈다. 그러다 아는 언니가 소개팅을 주선해줬는데 내가 정상이 아니었기 때문에 하기 싫었다. 약속을 정한 거라 안 만날 수는 없으니 그 전날 친구들이 있는 곳에 와줄 수 있냐고 물었다. 그런데 당당하게 오는 모습에 엄청 매력을 느꼈다"고 털어놨다.

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서인영은 "재혼이라 조심스러웠다. 연애랑 같이 사는 건 다르다고 동거를 해보라고 하는데 우리 집안이 동거는 안된다. 남자친구가 일반인이라 불안할 수도 있겠다고 생각했다. 예전에는 내가 마음이 바뀔까봐 도장부터 찍었는데 이번에는 남자친구에게 상처 주기 싫어서 확신을 주고 싶다"라고 말했다.

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또 남자친구에 대해서는 "초혼이고 일 중독인 사업가다. 돈 많은 사람 누가 싫어하냐는 말이 있는데 이제는 열심히 사는 사람이 좋다. 내가 재산을 탕진했지만 남자보다 더 버는 스타일이다. '나 책임질 수 있냐'고 했을 때 '그럼'이라고 하더라. 한번도 내 돈에 대해 물어보지 않았다. 내가 돈을 잘 버는 걸 이용한 사람들도 있었는데 지금 남자친구는 자기가 다 할 수 있다는 책임감이 강하다"라고 자랑했다.

이혼을 우려하는 댓글에 대해서는 "그건 나도 모른다. 나는 항상 노력하고 진심이다. 내가 바람을 피워서 이혼한 것도 아니고 일도 열심히 하고 소통도 이어갈 거다. 바뀌는 건 없다. 아기가 있어서 결혼하는 것도 아니고 아기는 아직 생각이 없다. 계획을 해야할 것 같다. 지금은 일하는 것에 만족한다"고 답했다.

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결혼 계획도 공개했다. 서인영은 "남자친구와 회사 이름이 공개돼 속상했는데 나를 위해서라면 다 괜찮다고 하더라. 이런 남자를 만난 건 처음이다. 처음엔 이런 좋은 남자 만나는 건 죄 짓는 거라 생각했다. 결혼식은 교회 스몰웨딩으로 유튜브로 공개할 예정이다. 1억 꽃장식, 이번엔 협찬 안할 거다. 필요없다는 걸 뼈저리게 느꼈다. 잘 사는게 중요하다"라고 못 박았다.

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서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 수차례 이혼설에 휘말린 끝에 2024년 파경을 맞았다. 그는 올 하반기 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피 최지훈 대표와 결혼할 예정이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com