"'극한직업' 천만 흥행 조합 다 모였다"…공명→양현민·허준석, '와일드 씽' 신스틸러

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '와일드 씽'이 작품을 더욱 풍성하게 채운 신스틸러 5인방을 공개했다.

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먼저 대한민국 코미디 영화 역대 흥행 1위 '극한직업'의 제작사 어바웃필름과의 인연으로 성사된 배우들의 우정출연이 반가움을 선사한다. 두터운 의리로 힘을 보탠 공명, 허준석, 양현민은 적재적소에서 존재감을 드러내며 극에 활력을 불어넣는다. '극한직업'으로 천만 배우에 등극한 후 '시민덕희', '고백의 역사', '은밀한 감사' 등에서 다채로운 매력을 발산해온 공명은 극 중 라디오 방송에 함께 출연한 선배 현우(강동원)를 은근히 킹받게 만드는 후배로 등장해 유쾌한 웃음을 전한다.

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이어 '스위트홈', '시지프스 : the myth', '그해 우리는' 등 장르를 넘나들며 활약해온 허준석은 잘나가는 예능국 PD 공피디 역을 맡았다. 생방송 공연 무대를 앞두고 트라이앵글과 최성곤(오정세) 때문에 속이 타들어가는 모습으로 웃픈 재미를 더한다. '드림', '놀아주는 여자', '열혈사제2', '다 이루어질지니' 등에서 개성 넘치는 연기를 선보여온 양현민은 끊임없이 사건사고를 일으키는 트라이앵글 멤버들을 예의주시하는 경찰 강경사로 분해 예측불가 전개에 묘한 긴장감을 유발한다.

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여기에 영화의 현실감을 높여준 뜻밖의 특별출연진 또한 눈길을 끈다. 다양한 부캐로 예능과 유튜브를 넘나드는 방송인 랄랄 은 20년 전 1위 후보로 맞붙었던 트라이앵글과 최성곤을 인터뷰하는 음악방송 리포터로 깜짝 변신, Y2K 스타일링을 완벽하게 소화하며 그 시절 감성을 소환한다. 마지막으로 대한민국 대표 펑크 록 밴드 크라잉넛의 한경록이 극 중 록 가수로 등판해 본업 모먼트로 무대 위 에너지를 그대로 재현하는 것은 물론, 극에 자연스럽게 녹아들어 관객들에게 색다른 볼거리를 선사한다.

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한편 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 출연했고 '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com