불륜 의혹에도 로맨스 계속?..'하시5' 논란의 女출연자, 결국 편집 없이 등장

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[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널5'가 한 여성 출연자를 둘러싼 불륜 의혹 논란 속에서도 해당 출연자의 모습을 편집 없이 내보내며 시청자들의 관심을 모았다.

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지난 9일 방송된 채널A '하트시그널5' 9회에서는 최근 사생활 논란의 중심에 선 여성 출연자가 여러 장면에 등장했다. 비중이 크지는 않았지만 다른 출연자들과 대화를 나누는 모습 등이 전파를 탔다.

논란은 앞서 온라인 커뮤니티와 직장인 익명 앱 등을 통해 불거졌다. 해당 출연자가 자녀를 둔 기혼 남성과 교제했으며 상간자 손해배상 청구 소송의 피고라는 내용의 폭로 글이 확산되면서 파장이 커졌다.

특히 글 작성자는 해당 출연자가 남성과의 관계 및 동거 사실을 숨긴 채 프로그램 촬영에 참여했다고 주장했다. 또한 상대 배우자의 관계 정리 요구에도 응하지 않았다고 덧붙였다.

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논란이 확산되자 제작진은 방송 당일 "현재 일부 출연자 관련한 의혹에 대해 사실 관계를 확인 중에 있다"며 "사안을 무겁게 받아들이고 있다. 사실 여부와 관계없이 해당 출연진의 방송 방향을 신중히 검토하고 있다"고 밝혔다.

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다만 실제 방송에서는 해당 출연자가 별다른 편집 없이 등장했다. 제작진이 아직 의혹의 진위를 확인하는 단계인 만큼 즉각적인 조치를 취하기보다는 상황을 지켜보는 것으로 해석된다.

한편 제작진이 관련 사안을 검토 중이라고 밝힌 가운데, 향후 사실관계 확인 결과에 따라 해당 출연자의 분량 조정 여부에도 관심이 쏠리고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com