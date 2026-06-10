게임문화재단, 게임 비평 웹진 게임제네레이션에서 제5회 게임비평공모전 개최

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게임문화재단이 발행하고 크래프톤이 후원하는 게임 비평 전문 웹진 게임제너레이션(GG)이 제5회 게임비평공모전을 개최한다고 10일 밝혔다.

게임제너레이션 게임비평공모전은 지난 2022년 시작된 이후 매년 새로운 비평가를 발굴하며 국내 게임 비평 문화 저변 확대에 기여해 왔다. 지난해 열린 4회 공모전에는 총 77편의 작품이 접수되며 게임 비평에 대한 높은 관심을 입증했다고 재단은 전했다.

올해 공모전은 디지털 게임과 관련된 자유 주제로 진행된다. 게임 비평에 관심 있는 사람이라면 누구나 참여할 수 있으며, 타 매체에 게재된 작품이나 2022년부터 2025년까지 진행된 기존 공모전 수상자는 응모할 수 없다. 최종 선정작에는 편당 120만 원의 상금(원고료 포함)이 수여된다. 수상자들은 향후 게임제너레이션 필진으로 참여해 지속적으로 비평 활동을 이어갈 기회도 얻게 된다.

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유병한 게임문화재단 이사장은 "게임은 시대를 반영하는 세계 공통의 문화 언어"라며 "다양하고 새로운 시선이 더해질수록 게임 문화의 지평도 넓어진다"고 말했다. 이어 "많은 분들이 이번 게임비평공모전에 관심을 갖고 참여해 주길 바란다"고 덧붙였다.

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원고는 국문 기준 4000자 이상 8000자 이하 분량으로 작성해야 하며, 이미지는 최대 5개까지 첨부할 수 있다. 접수 기간은 10일부터 9월 11일까지다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com