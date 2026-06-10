'사별 돌싱남' 32기 영철, 첫날부터 영자에 직진.."다른 여출은 얼굴도 몰라" ('나솔')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 역시 돌싱은 다르다. 32기 영철이 첫날부터 영자에 직진, 거침없는 행보를 보인다.

Advertisement

10일(오늘) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 다섯 번째 '돌싱 특집'인 32기 솔로남녀가 '첫인상 선택'을 시작으로 '1:1 대화'와 '아침 데이트' 등 초스피드 로맨스 전개를 펼치는 모습이 그려진다.

'솔로나라 32번지'에서의 첫째 날 저녁, 돌싱남녀들은 '첫인상 선택'을 마친 뒤 숙소로 이동한다. 이때 광수는 옥순의 짐을 적극적으로 들어주는가 하면, 핫팩을 건네면서 호감을 표현한다. 그러자 옥순은 다 같이 모인 저녁 식사 자리에서 손수 쌈을 싸서 광수에게 먹여준다. 상철도 옥순에게 먼저 '1:1 대화'를 신청한 뒤 진솔한 이야기를 나누면서 공감대를 쌓아간다. 둘째 날 아침에는 더욱 빠른 전개가 이어진다. 영수가 정숙을 따로 불러 수영장에서 모닝 데이트를 하는 것. 두 사람의 달달 무드를 지켜보던 MC 데프콘은 "보통은 아침에 러닝이라든가 커피 한 잔인데, 돌싱은 아침 8시 반에 바로 데이트야"라며 32기의 속도전에 감탄한다.

그런가 하면, 영철은 첫째날 밤부터 초유의 '공개 플러팅'으로 직진남 면모를 과시한다. 그는 식사 자리에서 "전 영자 님 말고는 다른 여자분들 이름도 모른다. 얼굴도 모르겠다"고 선포한다. 이어 그는 "영자 님이 호탕하게 웃어주셔서 계속 기억에 남았다"며 어필하고, 영자는 그런 영철의 '불도저' 고백에 수줍게 웃는다.

Advertisement

'솔로나라' 사상 초유의 사건도 벌어져 3MC 데프콘, 이이경, 송해나를 충격에 빠뜨린다. 2일 차 아침 진행되는 '귀인 데이트'에서 한 돌싱남은 아무리 기다려도 데이트 상대가 않아 '멘붕'에 빠지는데, 과연 무슨 사연인 것인지 궁금증이 쏠린다.

Advertisement

한편 '나는 솔로'는 결혼을 간절히 원하는 솔로 남녀들이 모여 사랑을 찾기 위해 고군분투하는 극사실주의 데이팅 프로그램으로 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com