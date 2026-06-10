김재중, 추성훈에 브라질리언 왁싱 해줬다.."가족 이상의 사이" ('편스토랑')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 김재중, 이종격투기선수 추성훈이 찐친임을 인증했다.

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11일 방송하는 KBS2 '신상출시 편스토랑'에는 김재중과 추성훈이 출연한다.

이날 김재중은 부모님이 계신 본가로 13년 절친 추성훈을 초대했다. 김재중이 추성훈의 브라질리언 왁싱을 직접 해줬을 정도로 두 사람은 연예계의 소문난 절친.

김재중은 "남자들끼리 브라질리언 왁싱 해주는 거 정말 힘들다. 우리는 가족 그 이상의 사이"라며 추성훈과의 남다른(?) 친분을 자랑해 웃음을 줬다. 운동선수와 가수로 언뜻 접점이 없어 보이는 두 사람이 친해진 계기는 무엇일까.

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그런가 하면 이날 VCR을 보던 '편스토랑' 식구들이 "김재중이 오늘따라 유독 야옹이 같다"라고 입을 모아 얘기해 눈길을 끌었다. 마치 한 마리의 들짐승 같은 테토남 추성훈 옆에 있는 김재중이 귀여운 아기 고양이 같았던 것. 함께 요리하는 동안 순간순간 맹수와 고양이처럼 극과 극인 두 사람의 모습에 웃음이 빵 터졌다고 해 궁금증과 기대를 더한다.

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한편 추성훈은 야수 테토남게 거침없는 충격 발언(?)으로 김재중의 부모님을 깜짝 놀라게 했다고. 아들의 결혼을 애타게 기다리는 김재중의 부모님 앞에서 "재중이는 장가 안 가도 된다"라고 한 것. 이를 들은 김재중 부모님은 어떤 반응을 보였을까. 추성훈이 김재중에게 결혼하지 않아도 된다고 한 이유는 무엇일지 궁금증을 더한다.

한편 '신상출시 편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com