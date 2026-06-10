'16세 연상♥' 박지현, 한강뷰 통창 저택 공개..20주 임산부 안 믿기는 몸매

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[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널3' 박지현이 임신 20주차 근황을 공개했다.

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박지현은 10일 "20주 임산부의 미니 브이로그"라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에는 박지현의 하루 일상이 담겨있다.

박지현은 오전 9시쯤 기상해 요거트와 과일주스로 가볍게 아침 식사를 시작했다. 이후 외출을 위해 단장을 하며 여유로운 시간을 보냈다.

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곱게 차려입은 박지현은 거실에서 업무를 보며 시간을 보낸 뒤 반려견과 함께 외출에 나섰다. 쇼핑을 즐기며 일상을 만끽한 그는 오후가 되자 다시 집으로 돌아와 휴식을 취했다.

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특히 영상에서는 박지현의 집 내부도 공개돼 눈길을 끌었다. 깔끔하게 정돈된 인테리어와 넓은 통창 너머로 펼쳐진 시원한 전망이 감탄을 자아냈다.

박지현은 저녁에는 배달 음식을 주문해 식사를 하며 하루를 마무리했다. 임신 중에도 차분하고 여유로운 일상을 보내는 모습이 훈훈함을 안겼다.

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앞서 박지현은 지난달 "사실 '베이비문'으로 온 상해"라며 임신 사실을 직접 공개해 많은 축하를 받았다. 뱃속 아이의 성별은 아들인 것으로 알려졌다.

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한편 박지현은 2020년 방송된 채널A 연애 예능 '하트시그널' 시즌3에 출연해 '몰표녀'로 인기를 끌었다. 이후 지난 2023년 16세 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다

jyn2011@sportschosun.com