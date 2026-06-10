"살 쪘다고 응원받는" 김신영, 13년 유지한 44kg..6주 만에 무너졌다

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[스포츠조선 정유나 기자] '유퀴즈' 김신영이 13년간 유지했던 다이어트를 내려놓게 된 계기를 털어놨다.

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10일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 '김신영이 13년간 유지한 다이어트를 포기한 이유?'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이날 방송에서는 다이어트를 포기한 뒤 제2의 전성기를 맞이한 '요요의 아이콘' 김신영의 이야기가 공개될 예정이다. 김신영은 88kg에서 44kg까지 감량한 뒤 13년간 유지했던 체중이 단 6주 만에 돌아오게 된 과정을 유쾌한 입담으로 풀어낸다.

선공개 유재석은 "다이어트를 하고 유지하는 게 더 힘들다고 하지 않냐"며 놀라움을 드러냈고, 김신영은 "88kg에서 44kg까지 감량했는데 다시 돌아오는 데는 딱 6주 걸렸다"고 밝혔다.

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이에 유재석은 "13년을 유지했는데 돌아오는 데는 6주냐. 너무 허탈하다"고 반응했고, 김신영은 "덧 없더라"면서 "제육볶음이 너무 먹고 싶었다"고 솔직하게 말했다. 그는 "집에서 우둔살로 제육볶음을 해 먹었는데 너무 맛있었다. 거기에 당면도 넣어 먹고 나니까 그다음부터 맛동산, 바나나 과자까지 먹기 시작했다"며 웃음을 자아냈다. 끝도 없이 이어지는 폭풍 먹방 코스에 유재석은 "코스 들어보니까 6주도 길다"며 폭소를 터뜨렸다.

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김신영은 혹독한 다이어트를 내려놓게 된 결정적 계기로 고(故) 전유성을 언급하며 먹먹한 울림을 전했다.

김신영은 "교수님이 산소호흡기를 떼고 '신영아, 내가 지금 짬뽕 먹고 싶은데 못 먹지 않냐. 너는 그냥 먹고 싶은 건 다 먹고 살아라'고 말씀하셨다"고 회상했다.

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이어 김신영은 울먹이며 "제가 공황장애가 왔을 때 활동을 못 하니까 교수님이 얼마나 마음을 쓰셨겠냐"며 "교수님이 돌아가신 뒤 유품을 정리하다가 공황장애 관련 책을 발견했는데, 알고 보니 제가 공황장애를 겪고 난 후 교수님이 대구까지 직접 가서 사두신 책이었다"고 털어놨다.

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jyn2011@sportschosun.com