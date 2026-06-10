[청룡랭킹] 수지, 김혜윤 턱밑 추격, 6월 왕좌 향한 '역대급 대혼전'

출처=수지 인스타그램

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청룡랭킹 6월 투표 여자 배우 부문에서 막강한 팸덤을 보유한 두 배우가 정면충돌하며 역대급 명승부를 연출 중이다.

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이번 달 레이스의 화제는 단연 수지 팬덤의 대결집이다.

지난달 아쉽게 2위를 차지했던 수지는 무서운 기세로 표를 쓸어 담으며 득표율 33.94%를 기록, 선두를 달리고 있는 '청룡랭킹 전통의 강자' 김혜윤을 턱밑까지 바짝 추격했다.

선두 김혜윤은 37.01%의 득표율을 기록하고 있다.

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매번 투표 초반부터 기선을 제압하며 다른 후보들과 격차를 벌리며 타이틀을 차지했던 김혜윤은 이번 투표에서는 수지의 강력한 도전에 직면했다.

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작품마다 독보적인 존재감과 연기력으로 대중을 사로잡아온 수지의 글로벌 팬덤까지 결집한다면 청룡랭킹 타이틀에 충분히 도전할 수 있다.

초반 김혜윤의 독주를 바라보던 수지 팬덤은 무서운 응집력으로 순식간에 득표율을 33.94%까지 끌어올렸다.

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선두 김혜윤과의 격차를 순식간에 좁히기 시작했고 팬들의 '진심'이 담긴 한 표 한 표가 모이면서, 청룡랭킹 판도는 순식간에 한 치 앞을 내다볼 수 없는 안개정국으로 접어들었다.

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물론 선두 김혜윤의 방어벽도 만만치 않지만 이번 수지의 맹렬한 추격세는 김혜윤 팬덤마저 긴장하게 만들기에 충분하다.

과연 김혜윤이 무서운 기세로 치고 올라오는 수지의 추격을 뿌리치고 수성에 성공할 지 아니면 팬덤의 대결집을 이뤄낸 수지가 지난달의 아쉬움을 이겨내고 짜릿한 역전 드라마를 완성하며 6월의 여왕으로 등극할 지 팬들의 이목이 집중되고 있다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.