신작 MMORPG '이클립스: 더 어웨이크닝', 키 비주얼 이미지와 티저 영상 공개

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스마일게이트가 차세대 MMORPG 시장 공략에 나선다.

스마일게이트는 10일 신작 MMORPG '이클립스: 더 어웨이크닝'의 티저 페이지를 개편하고 키 비주얼 이미지와 티저 영상을 공개했다.

'이클립스'는 스마일게이트가 퍼블리싱하고 '그랑사가'를 개발했던 엔픽셀이 제작중인 MMORPG다. PC와 모바일 크로스 플랫폼으로 연내 출시를 목표로 하고 있다. 핵심 콘텐츠인 '성소'를 중심으로 전략적 플레이의 비중을 높여 기존 MMORPG와 차별화된 경험을 제공하는 것이 특징이다.

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이번에 공개된 키 비주얼은 정체를 알 수 없는 인물을 전면에 내세워 게임 세계관에 대한 궁금증을 자아낸다. 함께 공개된 티저 영상은 MMORPG 이용자들에게 익숙한 플레이 방식에 질문을 던지는 연출을 통해 '이클립스'가 선보일 새로운 방향성을 암시했다.

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스마일게이트는 티저 페이지에 '2026 COMING SOON' 문구를 적용하며 본격적인 출시 행보에 돌입했다. 향후 티저 페이지와 공식 유튜브 채널 등 다양한 플랫폼을 통해 게임 정보를 순차적으로 공개할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com