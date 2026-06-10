오픈월드 액션 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드', 신규 지역 '스톰랜드' 추가 업데이트 실시

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넷마블은 10일 오픈월드 액션 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드'에 신규 지역 '스톰랜드'를 추가하는 업데이트를 실시했다고 밝혔다.

'스톰랜드'는 원작 세계관에서 스타니스 바라테온의 근거지로 알려진 지역이다. 게임에서는 거센 폭풍이 몰아치는 광활한 지역으로 구현됐으며, 이용자들은 주요 거점인 '스톰즈 엔드'에서 스타니스 바라테온을 만나볼 수 있다. 이번 업데이트에서는 신규 엔드 콘텐츠 '심연의 제단 크라켄'도 추가됐다. 이용자들은 크라켄 레이드를 통해 신규 장비 시스템인 '아뮬렛' 제작에 필요한 도안과 재료를 획득할 수 있다.

이와 함께 기억의 제단 신규 레이드 '도르네 해안의 코카트리스들'이 추가됐으며, 캐릭터 레벨과 월드 레벨 상한선, 장비 티어 최대치도 함께 확장됐다. '왕좌의 게임: 킹스로드'는 HBO 인기 드라마 '왕좌의 게임' 시즌4를 배경으로 제작된 오픈월드 액션 RPG다. 넷마블은 HBO 공식 라이선스를 기반으로 원작 세계관과 주요 캐릭터를 게임에 구현했으며, 이용자는 웨스테로스 전역을 탐험하며 다양한 모험을 경험할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com