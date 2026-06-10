허남준 "난 잘생긴 배우 아냐, 모두 그렇게 생각할 것"(하지영)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 허남준이 자신의 외모에 대해 언급했다.

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10일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 SBS 드라마 '멋진 신세계'의 주연 배우 허남준이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 하지영은 "'멋진 신세계'가 대박 날 줄 알았냐"고 물었고, 허남준은 망설임 없이 "잘될 거라고 생각했다"고 답했다.

그는 "대본을 처음 봤을 때부터 너무 재밌었다. 이후 계속 다음 회차 대본이 나오는데 읽을수록 재미있었고, 촬영장 분위기도 정말 좋았다"며 "후반부로 갈수록 지연 누나에게도 '우리 작품 잘될 것 같다'고 계속 이야기했다"고 밝혔다.

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작품에 대한 애정만큼이나 화제를 모은 것은 허남준의 탄탄한 몸매였다. 하지영은 "허남준 하면 '상탈'이다. 이제는 상의 탈의와 등호가 성립하는 느낌"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이에 허남준은 "사실 저희 작품에 원래 상탈 장면이 없었다"며 "전 작품에서 반응이 좋았던 요소들을 반영해 수정하면서 들어간 것"이라고 설명했다. 이어 "한 번 벗으니까 계속 벗는 장면이 들어오더라"고 털어놔 폭소를 유발했다.

특히 "허남준에게 상탈이란 어떤 의미냐"는 질문에는 "어쩌면 연기보다 더 중요한 것"이라고 재치 있게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 차기작에도 상의 탈의 장면이 있느냐는 질문에는 고개를 끄덕였고, 이를 본 하지영은 "이쯤 되면 계약서에 허남준 상탈 조항이 따로 있는 것 같다"고 농담해 웃음을 더했다.

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이날 허남준은 자신의 외모에 대한 생각도 솔직하게 밝혔다. 하지영이 "스스로 잘생겼다고 생각하냐"고 묻자 그는 단호하게 "진짜 아니다"라고 답했다.

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이어 "아마 많은 분들이 같은 생각일 것"이라며 "우리가 보통 생각하는 잘생긴 얼굴이 있지 않냐. 원빈 선배님 같은 분이 정말 잘생긴 얼굴"이라고 설명했다.

다만 자신의 매력에 대해서는 자신감을 드러냈다. 허남준은 "잘생겼다고 생각하지는 않지만 매력은 있다고 생각한다"며 "턱이 괜찮고, 눈도 좋다. 특히 연기할 때의 눈이 좋다고 생각한다"고 말했다.