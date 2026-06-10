김신영, 44kg 13년 유지했는데 당뇨 위험군 "스트레스 때문, 살찐 지금이 더 건강"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 ]방송인 김신영이 13년 동안 이어온 혹독한 다이어트를 내려놓게 된 사연을 털어놓으며 뭉클한 여운을 남겼다.

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10일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '요요의 아이콘'으로 불리는 김신영이 출연해 솔직한 이야기를 전했다.

그는 "88kg에서 44kg까지 감량했는데 다시 돌아오는 데는 딱 6주 걸렸다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

이를 들은 유재석은 "13년을 유지했는데 돌아오는 데는 6주냐. 너무 허탈하다"고 안타까워했고, 김신영은 "보통 10년 유지하면 체질이 바뀐다고 하잖나. 그런데 그게 아니더라"며 "사람마다 기본값이 있는 것 같다. 저는 타고나길 통통한 체질"이라고 설명했다.

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특히 이날 김신영은 다이어트에 대한 집착을 내려놓게 된 결정적인 계기를 고(故) 전유성과의 마지막 만남에서 찾았다고 고백해 먹먹함을 안겼다.

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김신영은 "교수님이 지난해 9월 돌아가셨는데, 돌아가시기 4~5일 전까지 곁을 지켰다"며 "그때는 말씀도 제대로 못 하셨다"고 회상했다.

이어 "산소호흡기를 잠깐 떼시더니 '나 지금 짬뽕이 먹고 싶은데 못 먹지 않냐. 너는 그냥 먹고 싶은 건 다 먹고 살아라'고 말씀하셨다"고 전했다.

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그는 "이후 화장터에서 작아진 교수님을 보는데 많은 생각이 들더라"며 "내가 행복해지려면 먹어야겠다는 생각이 들었다. 그래서 바로 초코케이크를 사 먹었다"며 "예전 같으면 '왜 먹었지?' 하며 후회했을 텐데, 그날은 '아 이거지. 인생 뭐 있나' 싶었다"고 말해 공감을 자아냈다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 요요 이후의 변화였다. 김신영은 체중이 다시 늘었음에도 오히려 건강 상태는 좋아졌다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

그는 "살을 뺀 이유가 고지혈증도 있고 건강 문제 때문이었다"면서도 "그렇게 살을 뺐는데도 제2형 당뇨 위험군이었다. '왜 그러지?' 싶었는데 스트레스 때문이더라"고 말했다.

이어 "그런데 지금은 수치가 너무 정상이다. 그렇게 단 걸 많이 먹는데도 그렇다"며 오히려 스트레스를 덜 받으면서 건강해졌다고 밝혀 눈길을 끌었다.