'47세 산모' 한다감, 2세 성별 공개…선명한 이목구비 자랑 "선생님이 잘생겼대" ('슈돌')

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[스포츠조선 이우주 기자] '슈돌' 한다감이 2세의 성별을 공개했다.

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10일 방송된 KBS2 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 47세 최고령 산모 한다감의 일상이 공개됐다.

연예계 최고령 산모로 희망의 아이콘이 된 한다감. 한다감은 "임신 생각을 44살 때부터 했고 2~3년 동안 열심히 준비했다. 47살에 임신을 했다"고 시험관 1차 만에 임신에 성공했다고 밝혔다.

임신 성공을 위해 식단까지 철저히 관리했던 한다감은 "2~3년 동안 전국에 있는 산을 다 다녔다"고 밝혔다.

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대망의 성별 공개일, 한다감의 2세는 아들이었다. 아들의 심장 소리를 들은 한다감은 우렁찬 소리에 울컥했다. 초음파를 보고 온 후 한다감은 "선생님이 (찰떡이) 잘생겼대. 이렇게 이목구비가 뚜렷할 수가 없대"라며 남편에게 자랑했다.

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이어 한다감이 향한 곳은 넓은 한옥 대저택. 알고 보니 이곳은 한다감이 결혼 전까지 살았던 친정집이었다. 한옥 건축가인 외삼촌이 직접 지은 집이라고. 집 안에는 한다감을 위한 찜질방까지 갖춰져 있어 놀라움을 자아냈다.

친정집을 찾아온 이유에 대해 한다감은 "성별이 나왔기 때문에 엄마 아빠에게 드디어 성별을 공개하려고 왔다"고 밝혔다.

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오랜만에 온 한다감에 아버지는 "뭐 먹고 싶냐"고 물었고 한다감은 갈비찜, 보쌈, 족발을 이야기했다. 이에 아버지는 "그럼 아들이네"라고 밝혀 한다감을 놀라게 했다.

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성별 공개를 앞두고 한다감은 부모님에게 예상 성별을 물었다. 이에 아버지는 "어제도 꿈이 아들 같다. 꿈에서 큰 먹구렁이가 나왔다. 옛날 할머니 댁 앞에서 봤던 먹구렁이가 나왔다"며 아들을 예상했다.

성별 결과는 아들. 성별 상관없이 기뻐하는 부모님의 모습에 한다감은 "너무 많이 좋아하셔서 다시 한번 효도를 한 거 같은 느낌"이라고 흐뭇해했다.

wjlee@sportschosun.com