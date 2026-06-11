서인영, 재혼 발표 후 겹경사…드디어 '워터밤' 출격 "결혼했다고 못 나가냐, 연락 받았다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영이 '워터밤' 출격을 예고했다.

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9일 서인영의 유튜브 채널에서는 '서인영 결혼심경 최초공개(오해와 진실, 결혼식)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 재혼을 발표해 화제가 됐던 서인영. 축하 댓글만큼 서인영을 걱정하는 반응도 많았다. 서인영은 예비 남편에 대해 "옛날엔 티키타카 잘 맞고 웃긴 사람을 좋아했다. 근데 남자친구는 웃기진 않는다. 되게 진중하다. 그 진중한 사람을 만날 수 있을까? 싶어서 처음엔 끊어내려 했는데 진중한 모습에 더 빠져들고 '이 사람이랑 결혼해도 괜찮겠는데?' 싶어서 마음이 더 갔다"고 밝혔다.

결혼 기사가 나온 후 예비 신랑의 신상도 공개됐다. 서인영은 "이름도 까지고 회사도 까진 게 속상했다. 근데 (남자친구는) '너를 위해서라면 다 괜찮다. 아무 것도 신경쓰지 마라. 스트레스만 받지 말라' 했다"며 "내 인생에 이런 남자를 만나본 게 처음이다. 이런 성향을 가진 사람을 처음이다. 내가 죄짓는 거라는 생각도 했다. 이렇게 좋은 사람을 만나서. 내가 이 사람한테 피해를 줄까 싶어 피하려 했다"고 밝혔다.

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PD는 "댓글 중에 제일 상처받았던 건 '이번엔 몇 개월 사나 보자'였다. 사실 저라면 (재혼이) 겁날 거 같다"고 밝혔다. 이에 서인영은 "그건 나도 모른다"며 호탕하게 웃었다.

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그러면서 "나 이번에 진짜 잘 살려고 노력해보겠다. 내 마음은 항상 그렇다. 내 마음을 오해하지 말아달라. 나는 항상 노력한다. 내가 바람피워서 이혼한 거 아니지 않냐"며 "구독자 분들한테는 이 말을 하고 싶다. 저는 앞으로 바뀌는 생활은 없을 거다. 일도 열심히 하고 정말 소통을 이어나갈 거고 내 보여달라는 모습을 다 보여줄 거다. 바뀌는 모습을 없을 테니 걱정하지 마라. 그리고 결혼했다고 '워터밤' 못 가냐. 아기가 있는 것도 아니지 않냐. 아기는 생각 없다"고 강조했다. 이와 함께 자막에는 '드디어 워터밤 연락 왔다'고 공개됐다.

PD는 "'애 갖고 싶어서 빨리 결혼하냐'는 댓글도 있었다"고 언급했고 서인영은 "아니다. 지금은 내가 지켜야 할 사람이 생기지 않냐. 그러니까 이제 계획을 갖고 할 거다. 난자를 얼리든 뭘 하든. 지금은 사실 일하는 거에 만족한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com