김강우♥한무영, 결혼 16년차 현실부부 개그…"남편 욕하는 멍청이는 나"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김강우가 드라마 '문무' 촬영으로 바쁜 와중에도 아내와의 소소한 데이트를 즐겼다.

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10일 유튜브 채널 '김강우'에는 '드라마 찍으러 갔다가 전국 팔도 진수성찬 털고 온 건에 대하여(공복에 시청 금지) '라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김강우는 다시 지방 촬영 가기 전 주말 아내 한무영과 손을 꼭 잡고 등산을 하며 현실 부부 대화를 이어갔다. 정상에 오른 한무영은 "우리 둘만 남았어"라며 아이들이 바쁜 근황을 전했다.

이어 "우리 너무 같이 붙어 있으니까 좀 어색하지 않니?"라며 농담을 주고받았고, 김강우는 "25년째 같이 있는데 할 말이 없지 않냐"고 말해 웃음을 안겼다. 이에 아내는 "쉬지 않고 떠들면서 무슨 할 말이 없냐"고 받아쳐 현실감 넘치는 부부 케미를 드러냈다.

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또 한무영이 "내 욕하고 다니는 거 아니야"라며 장난을 치자, 김강우는 "남편이 아내 욕하고, 아내가 남편 욕하는 건 진짜 멍청한 거라고 생각한다. 자기 얼굴에 침 뱉기다"라며 부부 관계에 대한 자신만의 생각을 전하기도 했다. 이에 아내가 "그럼 난 멍청하네?"라고 응수하자, 김강우는 "왜 그런 사람을 선택했어"라고 재치 있게 답하며 티격태격하는 모습을 보여 재미를 더했다.

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한편, 김강우는 2010년 배우 한혜진의 언니 한무영과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com