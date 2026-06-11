허경환, '태도논란' 양상국 감쌌다 "그런 애 아닌데, 안타까워"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 허경환이 양상국을 향한 변함없는 의리를 드러냈다.

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10일 유튜브 채널 '조선의 청요리사'에는 "김해 왕 양상국 유배. 한때 콤비, 현재 앙숙 허경환을 처단하러 왔다"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 양상국은 4년 전 세상을 떠난 아버지를 떠올리며 깊은 그리움을 전했다. 그는 "아버지가 참 대단하신 게 택시하시면서 농사도 지으셨다"라며 "택시를 하시면 사람을 엄청 많이 만나지 않냐. 근데 한 번도 '내가 양상국 아버지다'라고 하지 않으셨다. 아버지는 당신이 한마디 잘못하면 아들한테 피해 갈까 봐"라고 설명해 먹먹함을 안겼다.

이를 조용히 듣고 있던 허경환은 최근 불거진 양상국의 태도 논란을 언급하며 조심스럽게 입을 열었다. 그는 "최근에 상국이가 재밌게 이야기하려고 하다가 그런 모습을 보면서 '쟤가 그런 애가 아닌데' 안타까웠다"며 "왜냐면 상국이는 제가 알고 있다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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한편 최근 양상국은 '김해 왕세자' 캐릭터로 또 한번의 전성기를 맞이하며 큰 사랑을 받았다. 하지만 예측 불가한 입담으로 태도 논란에 휩싸였다. 그는 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에 출연해 선배 유재석에게 "혼낸다"고 말하거나 "경상도 남자는 여자를 집에 데려다주지 않는다"는 발언을 이어가며 무례하다는 지적을 받았으며, tvN '놀라운 토요일'에서도 고성을 지르거나 후배 개그맨 김해준의 상황극을 받아주지 않는 모습 등 흐름을 끊는 과한 리액션과 억지 설정으로 시청자 피로감을 키웠다는 반응이 나오며 논란이 커졌다. 이에 양상국은 "불편을 드려 죄송하다"고 공개 사과했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com