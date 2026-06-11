"가슴이 4개가 됐다" 이세영, 필러 부작용 사진 첫 공개 '충격'

[스포츠조선 정유나 기자] 가슴 성형 수술 1년 차를 맞은 개그우먼 이세영이 수술 후 달라진 삶과 솔직한 심경을 털어놨다.
11일 이세영의 유튜브 채널에는 가슴 수술 이후 변화와 관리법에 대한 Q&A 영상이 공개됐다.
이날 이세영은 "가슴 수술 후 가장 많이 달라진 점은 과감해진 것"이라며 "평생 입지 않을 것 같던 옷을 입기 시작했고, 유넥보다 브이넥을 찾게 됐다"고 밝혔다.
앞서 이세영은 가슴 필러 시술 부작용으로 인해 가슴 수술을 받았으며, A컵에서 D컵으로 변화를 맞은 사실을 공개한 바 있다.
그는 "가슴 필러 시술 이후 필러가 갈비뼈까지 내려왔다. 그래서 가슴이 4개가 됐다"며 "이후에 필러를 제거하는 과정에서 모양이 예쁘지 않게 변해 결국 수술을 선택하게 됐다"고 털어놨다. 이와 함께 이세영은 가슴 필러 부작용 사진을 첫 공개해 눈길을 끌었다.
이어 "가슴이 작다고 해서 무조건 수술을 권하고 싶지는 않다"며 "생각보다 큰 수술이다. 지금이라면 필러 시술 전에 탄력 관리 등을 먼저 해봤을 것 같다"고 말했다.
jyn2011@sportschosun.com