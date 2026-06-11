"결혼하니 살려달라" 애원한 MC몽..차준영 "120억 썼잖아" 녹취 공개 ('연예 뒤통령')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 MC몽과 원헌드레드 차가원 회장의 작은 아버지인 차준영 씨의 통화 녹취록이 공개됐다.

Advertisement

11일 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'에는 '[충격 단독] "저 이제 결혼합니다" MC몽 통화 녹취 원본.. 소름돋는 두 얼굴'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 공개된 녹취는 지난 5월 8일 이뤄진 통화 내용이다.

녹취록에 따르면 MC몽은 차준영 씨에게 "어르신이랑 한패 먹게 해 주십시오", "어르신 뜻 따르겠습니다"라며 도움을 요청했다. 이어 "차가원이 괴롭히는 걸 못 참겠다", "어르신 저 좀 살려 달라"고 호소했다.

이에 차준영 씨는 "나는 너 같은 애들 모른다", "내가 너를 찾아갔니? 네가 나를 찾아왔지. 내가 널 찾아가서 회사를 뺏으려고 공갈협박 했느냐", "너희들끼리 싸우는데 왜 나를 끌어들이느냐"며 불쾌감을 드러냈다.또 MC몽이 "언론에서 좀 빼 달라. 'PD수첩' 하는 거랑 다 좀 멈춰 달라", "저 이제 결혼한다"고 말하자, 차준영 씨는 "너희들이 나를 끌어들여 놓고 왜 자꾸 빼 달라고 하느냐"며 목소리를 높였다.

Advertisement

특히 차준영 씨는 MC몽을 향해 "너 OO이가 준 돈 쓴 적이 없다고? 이 자식아 너 120억 썼고, 네가 도박해서 OO이가 다 보낸 돈 맞지 않느냐", "남자답게 책임질 건 책임져야지"라고 주장했다.

Advertisement

차준영 씨는 이어 "난 그래도 너희들 간에 중재를 서서 너 나가서 독립하고, 좋게 마무리 지으려고 했다"며 "너네 둘 다 작년 6월부터 10월까지 기회가 있었다. 나는 회사에 돈도 있는 줄 알았다. 너 돈 받고 나가고, OO이도 회사 정리해서 팔아가지고 회사에 쓴 돈을 다 메꾸는 줄 알았다. 내 말이 틀리냐"고 물었다. 이에 MC몽은 "말씀 맞다"라고 답했다.

또 차준영 씨는 "네가 살길을 찾아라. 있는 그대로 이야기하는 게 맞다", "나는 날짜별로 다 스크랩 해 놓은 사람"이라고 말했다.

Advertisement

이후 MC몽은 지난 5월 20일 진행한 개인 라이브 방송에서 해당 통화 녹취가 언론에 전달됐다며 불만을 드러냈다.

Advertisement

한편 원헌드레드는 차가원 회장이 대주주로 있는 연예기획사로, MC몽이 공동 설립에 참여했다. 이후 MC몽과 차가원 회장, 그리고 그의 작은아버지인 차준영 씨를 둘러싼 경영권 갈등과 각종 의혹 제기가 이어졌고, 소속 아티스트 이탈 및 전속계약 분쟁까지 겹치며 내홍을 겪고 있다.

또한 최근 MBC 'PD수첩'은 원헌드레드의 자금 흐름과 MC몽·차가원 회장을 둘러싼 각종 의혹을 다뤘으며, 양측은 이를 사실무근이라고 반박했다.

jyn2011@sportschosun.com