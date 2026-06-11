아니 윤동희가? 롯데도 놀랐다 → 그런데 뽑힐 만했다. '25세 이하 우타 외야' 윤동희 말고 누가 있나

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 윤동희가 미소 짓고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

29일 부산 사직야구장에서 열린 롯데와 키움의 경기. 2회 선두타자 안타를 날린 롯데 윤동희. 부산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.29/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 외야수 윤동희가 다시 태극마크를 달았다. 예상하기 어려웠던 발탁이다. 윤동희는 부상으로 2군에 내려간지 꽤 됐다. 롯데도 의외라는 분위기다.

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하지만 포지션을 한정해서 보면 뽑힐 만했다. 팀별 안배와 25세 이하, 우타 외야수라는 조건으로 추리다보면 윤동희 이름 석 자가 크게 남는다.

2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 야구대표팀 명단이 11일 발표됐다. 롯데에서는 선발투수 김진욱과 마무리투수 최준용, 우타 외야수 윤동희가 태극마크를 달았다.

좌완 에이스 김진욱과 강속구투수 최준용은 예상이 충분히 가능했다.

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윤동희는 깜짝 발탁에 가깝다.

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대표팀 엔트리에 외야수는 4명이다. 우타자는 윤동희 뿐이다. 윤동희 외에 문현빈(한화) 김지찬(삼성) 박재현(KIA)이 이름을 올렸다.

내야수와 포수까지 살펴도 우타자가 6명이다. 포수 조형우(SSG) 김건희(키움)가 우타자다. 노시환(한화) 이재현(삼성) 김도영(KIA)까지 오른손이다.

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외야수에 우타자가 최소한 1명은 더 필요했다.

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25세 이하 우타 외야수 중 단연 최고는 안현민(KT)이다. 그런데 KT에서는 선발투수 소형준 오원석과 구원투수 박영현을 발탁했다.

스탯티즈 캡처

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데-SSG전. 4회초 무사 윤동희가 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.3/

안현민을 제외하면 KIA 김민규 한승연 정도가 1군에서 활동했다. 하필 KIA에서도 이미 김도영 박재현 성영탁까지 미필 3명을 꽉 채웠다.

윤동희는 올 시즌 30경기 타율 2할4리로 부진했다. 하지만 윤동희는 2022 항저우 아시안게임에서 맹활약을 펼쳐 국제대회에서 실력을 입증한 바 있다. 최근 골반 부상을 완전히 회복하고 실전 재개를 눈앞에 뒀다. 윤동희가 타격감을 회복하기만 한다면 충분히 좋은 옵션임에는 틀림없다.

롯데 관계자는 "구단을 넘어 대한민국을 대표하는 영광스러운 자리에 발탁이 되어 축하한다. 대회가 열리는 9월까지 몸 관리 잘해서 국가를 빛내고 돌아오길 바란다"고 응원했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com