이효리, ♥이상순이 이마 밀자 발길질 응수..."결혼 13년차, 연애세포 다 죽어"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 이효리가 이상순의 장난에 발길질로 응수하는 현실 부부 케미를 공개하며 "이상순이 연애 세포를 죽인 거 같다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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11일 JTBC '연애전쟁' 측은 "이효리의 연애 세포가 깨어난다"라는 제목의 티저 영상을 공개했다.

영상 속 이효리는 "연애 세포가 다 죽은 거 같다. 이상순이 연애 세포를 죽인 거 같다"라고 말했다. 이어 이상순이 장난스럽게 이효리의 이마를 밀자, 이효리가 발길질로 응수하는 모습이 공개되며 두 사람의 현실 부부 케미를 보여줘 웃음을 안겼다. 이효리는 지난 2013년 이상순과 결혼했다.

또한 이효리는 실제 커플 영상을 지켜보던 중 "누구를 좋아해서 눈물 흘린 게 언젠지 너무 부럽다"라고 솔직하게 털어놓기도 했다.

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특유의 거침없는 입담도 빛났다. 이효리는 출연자들의 사연에 "대실 2시간", "화장실 문을 투명으로 바꿔라", "헤어져라", "헤어졌다가 3,4년 뒤에 다시 만나라"면서 예측 불가한 조언을 쏟아내며 현장을 웃음바다로 만들었다.

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뿐만 아니라 이효리는 또 다른 MC서장훈과 남다른 케미도 예고했다. 이효리는 하고 싶은 말이 많은 서장훈을 향해 "짧게 줄여서 이야기해달라"면서 "뭐라고 속닥거리냐. 외로우신가 보다. 집에 말할 사람이 없나 보다"라고 말했다. 예상치 못한 공격에 서장훈은 "주눅이 든다"라고 말해 웃음을 안겼다.

한편, JTBC 새 예능 '연애전쟁'은 자타공인 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전의 끝장 커플들을 직접 만나 대신 협상하고 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램으로, 오는 6월 23일(화) 저녁 8시 50분 첫 방송된다.

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anjee85@sportschosun.com