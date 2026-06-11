유키스 일라이, 이혼 5년 만에 재혼 발표 "남은 인생 함께할 사람 만나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 유키스 멤버 일라이가 재혼 소식을 직접 전했다.

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일라이는 11일 자신의 사회관계망서비스를 통해 웨딩 사진을 공개하며 새로운 출발을 알렸다.

그는 "지난 5년은 내 인생에서 가장 힘들면서도 가장 많은, 큰 변화를 겪은 시간이었다. 기복도 많았고, 힘든 교훈을 배우기도 했으며, 스스로 성장하는 시간을 보냈다. 또한 삶을 다른 시각으로 바라보게 만든 순간들도 있었다"고 돌아봤다.

이어 "그 과정에서 나는 이해와 행복, 평온함을 내 삶에 가져다준 한 멋진 여성을 만나는 축복을 받았다. 그녀의 인내와 응원 덕분에 가장 힘든 시간들을 헤쳐나갈 수 있었고, 좋은 순간들을 더욱 의미있게 만들었다"고 밝혔다.

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일라이는 "남은 인생을 함께할 사람을 만났다는 소식을 전하게 되어 기쁘다. 함께 새로운 챕터를 시작하게 된 것에 대해 큰 축복이라고 생각하며, 앞으로 우리에게 펼쳐질 미래가 무척 기대된다"며 벅찬 심정을 전했다.

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그러면서 "그동안 나를 응원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 유키스 활동을 통해, 친구로서, 기도로서, 혹은 따뜻한 격려의 한마디를 통해 나를 응원해 준 여러분의 친절은 생각하는 것 이상으로 내게 큰 힘이 됐다"고 말했다.

이어 "특히 힘든 시기에 내 곁을 지켜준 분들이 없었다면 지금의 나도 없었을 거다"라며 "여러분이 보내주신 모든 사랑과 응원, 격려에 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.

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한편 일라이는 2008년 유키스 멤버로 데뷔했다. 2014년에는 11세 연상의 레이싱 모델 출신 지연수와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 뒀지만, 2020년 이혼했다. 이후 두 사람은 2022년 TV조선 예능 '우리 이혼했어요2'에 출연해 화제를 모았다.

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일라이는 2019년 소속사와 계약이 만료되면서 유키스를 탈퇴했으나, 2023년 팀에 재합류했다.