황신혜, 눈물의 가족사 "내 동생은 전신마비 구족화가...케어하는 올케 존경"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황신혜가 전신마비 동생을 언급하며 "목 아래로 못 움직인다. 아이 케어보다 더 힘들다"고 털어놨다. 이어 그는 그런 남편의 곁을 묵묵히 지키는 올케에 대한 애틋한 마음을 전하며 눈물을 보였다.

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지난 10일 방송된 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜가 가정사를 털어놓는 모습이 그려졌다.

이날 황신혜는 "내 동생 화가다"라면서 구족 화가로 활동하는 동생 황정언을 소개했다. 황정언 작가는 20대 시절 사고로 목 아래 신경이 손상돼 전신마비 판정을 받았다. 그러나 그는 희망을 놓지 않고 입에 붓을 물고 한 획 한 획 그림을 완성하며 구족화가의 길을 걸었고, 최근 개인전도 개최하는 등 자신만의 예술 세계를 꽃피웠다.

그는 "올케가 참 대단하다고 생각한다"라면서 "동생이 사고 난 다음 만난 거다"라면서 장애를 뛰어넘는 동생 부부의 사랑에 대해 이야기 했다.

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그러면서 황신혜는 "동생은 목 아래로 아무것도 못 움직인다. 아이 케어보다 더 힘들다"라면서 "근데 너무 대단한 거다"라면서 항상 동생 곁을 지키는 올케를 향한 고마운 마음을 전했다.

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특히 황신혜는 올케의 소박한 기도 제목을 전하며 결국 눈시울을 붉혔다. 황신혜는 "올케 기도 제목이 '마주 보고 밥 한번 먹어보기를'이라고 하더라"라면서 "다른 것도 아니고 사소한 일상적인 거. 일상들의 소중함"이라고 전했다. 그러면서 그는 "동생은 항상 먹여줘야 하기 때문에 옆에서 먹는다. 마주 보면서 먹는 게 기도 제목이라고 하는데 내가 한 대 얻어맞은 것 같았다"라며 눈시울을 흘렸다.

이에 양정아는 "너무너무 사랑하나보다"라고 감히 헤아릴 수 없는 사랑의 무게에 대해 이야기 하자, 황신혜는 "우리가 생각하는 사랑이 아니다"고 말해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com