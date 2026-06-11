김영옥, 남편상 후 너무 야윈 근황.."집에 아무도 없으니 먹기 싫어"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김영옥이 남편상 이후 핼쑥해진 근황을 전했다.

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10일 '김영옥' 유튜브 채널에는 '사별 후 할머니의 솔직한 심경고백 (+90세 할머니 첫 시구)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김영옥은 남편상을 치른 후 유튜브 제작진과 오랜만에 만나 이야기를 나눴다. 김영옥은 "집에 있으니 두 끼 먹는 것도 싫다. 남편이 있을 때는 끼니를 챙겨줘야 하니 같이 조금이라도 먹었는데, 지금은 아무도 없어 먹기 싫다"라며 장례를 치른 후 줄곧 집에만 있었다고 전했다.

제작진은 "선생님 살이 좀 빠지셨다. 식사를 제대로 못 하셨나 보다"라고 걱정했고, 김영옥은 "안 먹어져서 그런 거다. 상심한 건 별로 없다"라고 말했다. 이어 "남편의 환영이 보이는 것 같을 때가 있다. 의자에 앉아 밖을 본 모습이 제일 눈에 걸린다. 미안하다. 내가 다 잘못한 것 같다"라며 남편의 빈자리를 그리워했다.

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한편 김영옥의 남편 KBS 아나운서 출신 김영길 씨는 지난달 17일 향년 89세로 세상을 떠났다.

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joyjoy90@sportschosun.com