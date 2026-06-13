'말투 어눌' 이경규, 건강 이상설 직접 입 열었다…"전혀 문제없다, 멀쩡하다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 이경규가 자신을 둘러싼 건강 이상설에 대해 직접 해명했다.

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13일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐')는 '예능의 왕' 이경규와 '호위 무사' 이윤석이 출연한 '왕의 버라이어티' 특집으로 꾸며졌다.

이날 유재석은 이경규를 향해 "최근에 (김)용만이 형이랑 골프 콘텐츠를 자주 찍으시더라. 저는 자주 보는데 댓글에 건강 이상설이 돌았다"고 운을 뗐다.

이에 이경규는 곧바로 "전혀 문제없다. 멀쩡하다"라고 답하며 건강 이상설을 일축했다.

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이를 들은 유재석도 "오늘 얼굴이 굉장히 좋아 보이신다"며 거들었다.

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이어 유재석이 함께 출연한 이윤석을 향해 "윤석이는 왜 아무 말 안 하냐"고 묻자, 이경규는 "얘는 끼어드는 걸 제가 못하게 했다. 신호를 보내준다"고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.

앞서 이경규는 최근 공개된 유튜브 콘텐츠에서 다소 어눌한 말투를 보이면서 일부 누리꾼들 사이에서 건강 이상설이 제기된 바 있다.

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당시 영상을 접한 시청자들은 그의 상태를 걱정하는 반응을 보였다.

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이에 소속사 측은 "최근 육아와 낚시 등 장시간 체력을 소모하는 촬영을 연이어 진행하면서 일시적으로 컨디션 난조가 있었다"며 "건강에는 전혀 문제가 없다"고 공식 입장을 밝혔다.

이번 방송에서도 이경규가 직접 "멀쩡하다"고 강조하면서 건강 이상설에 다시 한번 선을 그었다.

narusi@sportschosun.com