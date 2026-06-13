"결혼식도 안 불렀는데"..조민아, '불화' 서인영 부름에 등장→완전체 무대 성사 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 쥬얼리가 20년 만에 완전체 무대를 선보인 가운데, 불화를 빚었던 서인영과 조민아의 관계에 다시 눈길이 쏠리고 있다.

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지난 12일 '개과천선 서인영' 유튜브 채널에는 서인영, 박정아, 이지현, 조민아, 하주연이 한데모여 쥬얼리의 히트곡을 부르는 모습이 담겼다.

쥬얼리는 'Again', 'Tonight', '니가 참 좋아', 'Super Star', 'One more time', 'Love Story' 총 6곡을 라이브로 소화했다.

노래를 마친 후에는 2분 가량 짧은 토크도 이어갔다. 특히 서인영과 불화가 있어 그동안 쥬얼리 멤버들과의 촬영에 모습을 드러내지 않았던 조민아의 멘트가 눈길을 끌었다.

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조민아는 "많은 분들이 인영이를 사랑해 주셔서 너무 감사드린다. 제가 좋아하는 친구가 다시금 사랑을 받고 원래 인영이 모습대로 끼를 펼칠 수 있게 돼서 너무 행복하고 기쁘다. 쥬얼리로 또 함께할 수 있는 좋은 무대가 있으면 좋겠다"라고 말했다. 서인영은 조민아의 허리를 감싸안으며 조민아를 아련한 눈빛으로 바라봤다.

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서인영은 조민아와 불화를 겪어 지난 2023년 자신의 결혼식에도 조민아를 초대하지 않았다. 서인영은 최근 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에 출연해 "민아랑 잘 놀았는데 나중엔 민아랑 연락을 안 했다. 내가 민아에게 미안한 일이다. 민아는 항상 내게 손을 뻗어줬는데, 내가 조금 힘든 부분이 있었다"라며 조민아와의 불화를 언급했다. 이어 "난 내가 다 맞다고 해줬으면 좋겠는데, 민아는 그게 아니었다. 그 말을 듣기 싫어서 그냥 연락을 안 했다. 나의 모자란 점이었다고 생각한다. 내 결혼식에도 안 불렀다. 미안하다"라고 덧붙였다.

이처럼 불과 한 달 전 영상에서도 서인영은 조민아와의 불화를 언급했으나, 다시 함께하는 모습으로 이목을 끌었다.

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누리꾼들은 "이 타이밍에 조민아 언급해서 불러온 서인영이 진짜 대인배고, 나와서 실력 증명한 조민아도 대인배", "부른다고 와준 조민아가 더 대단함. 멋있는 사람", "응해준 조민아만 멋있는 게 아니라 이걸 기획하고 용기 내서 연락한 서인영도 멋있다" 등 뜨거운 반응을 보냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com