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"뜬금없이 둘째 낳아서"..이민우 母, 손주 독박육아에 분노 ('살림남')

"뜬금없이 둘째 낳아서"..이민우 母, 손주 독박육아에 분노 ('살림남')

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 신화 출신 가수 이민우 어머니가 손주 독박육아에 불만을 드러냈다

13일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에는 결혼 두 달 만에 대만 펑후섬으로 신혼여행을 떠난 이민우 부부의 이야기가 공개됐다.

이민우는 여행 중간 어머니에게 영상 통화를 걸었다. 어머니는 홀로 손주 둘을 보느라 초췌해진 모습이었다. 어머니는 "첫날밤 어떻게 됐어? 잘 지냈어?"라고 묻다가, "뜬금없이 양양이(둘째)를 낳아서.. 내가 지금 얼마나 힘든지 알아?"라고 하소연했다.

"뜬금없이 둘째 낳아서"..이민우 母, 손주 독박육아에 분노 ('살림남')

이민우 아내는 잠시 당황했지만 "어제 오빠가 굴을 엄청 먹었는데 바로 기절해서 굴값도 못했다"라고 답했다.

이어 두 사람은 사주를 보러 갔다. 이민우는 "언제가 될지 모르겠지만 사주에 아들이 있는지"라고 질문했고, 역술가는 "내년 하반기에 생길 수 있다"라고 말해 눈길을 끌었다. 이민우는 아들 바보가 될 생각에 미소를 감추지 못했다.

한편 이민우는 지난 3월 11세 연하 재일교포 3세 이아미 씨와 결혼식을 올렸다. 아내는 딸을 둔 싱글맘으로, 두 사람은 지난해 혼인신고를 한 뒤 같은 해 12월 딸을 얻었다.

joyjoy90@sportschosun.com

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