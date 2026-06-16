김정은이 전한 김국진 감동 미담 "내 마음속 단독 1위" ('라스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김정은이 김국진의 미담을 전한다.

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오는 17일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 김정은, 이한위, 솔비, 킹키가 출연하는 '숏폼의 연인' 특집으로 꾸며진다.

김정은은 이날 '라디오스타' 제작진의 남다른 섭외 히스토리부터 공개한다. 그는 과거 여러 특집으로 출연 제안을 받았지만, 당시에는 선뜻 출연을 결정하지 못했다고 밝힌다. 특히 자신이 출연 자격을 갖췄는지 의아했던 특집명까지 언급하며 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 그러던 김정은이 이번에는 출연을 결심한 이유로 "웃기는 게 최고"라는 생각을 전해 눈길을 끈다. 그는 일상에서도, 현장에서도 웃음을 주는 것이 중요하다고 느끼게 됐다고 밝히며 예능 꿈나무로서 의욕을 드러낸다.

최근 숏폼 드라마에 도전한 이야기도 공개된다. 김정은은 짧은 회차와 빠른 호흡으로 진행되는 숏폼 드라마 촬영 현장을 직접 경험했다고 밝히며 장편 드라마와는 다른 촬영 방식과 현장 분위기에 놀랐다고. 특히 제한된 시간 안에 인물의 감정과 사건을 빠르게 전달해야 하는 숏폼 드라마만의 차별점을 전하며, 베테랑 배우인 자신에게도 새롭게 느껴졌던 지점에 대해 풀어놓는다.

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드라마 '힘쎈여자 강남순' 황금주 캐릭터에 대한 이야기도 이어진다. 김정은은 돈도 많고, 행동도 시원시원한 황금주 캐릭터를 연기하며 느낀 카타르시스를 털어놓는다.

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특히 김정은은 '힘쎈여자 강남순'으로 인해 글로벌하게 예상치 못한 에피소드도 겪었다고 밝힌다. 세계적인 모델 나오미 캠벨이 해당 작품을 언급했다는 이야기를 접한 김정은은 직접 SNS 메시지를 보냈던 사연을 공개해 궁금증을 더한다.

황금주 캐릭터의 또 다른 화제 포인트였던 가죽 수트 핏의 비결도 공개된다. 김정은은 보정 없는 사진이 공개될 만큼 강렬한 스타일을 소화할 수 있었던 이유로 꾸준한 자기관리를 꼽는다. 그는 몸의 라인을 만들기 위해 요가와 스트레칭에 신경 썼다고 밝히며, 현장에서 직접 요가 동작을 선보인다. 특히 필라테스 경력자 김구라와 함께 고난도 커플 요가에 도전하는 장면에서는 예상치 못한 티키타카가 펼쳐져 웃음을 자아낸다.

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김정은의 배우 인생을 대표하는 작품 이야기도 빠질 수 없다. 그는 '파리의 연인' 속 명장면을 떠올리며 촬영 당시의 비하인드를 전한다. 극 중 에너지 넘치고 사랑스러운 캐릭터를 표현하기 위해 촬영 전 몸을 움직이며 텐션을 끌어올렸던 일화, 박신양과의 호흡 속에서 자연스럽게 더해진 애드리브 이야기까지 공개한다. 특히 키스신으로 이어지는 장면에서 애드리브가 장면의 흐름을 살렸던 과정을 전하며 추억을 소환한다.

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또한 MBC 공채 탤런트 시절 드라마 '해바라기'에 출연하며 삭발까지 감행했던 사연도 공개한다. 김정은은 당시 배역을 위해 머리를 깎게 된 과정과 가족의 반응까지 솔직하게 털어놓는다. 이 일화로 인해 훗날 '라스'의 '빡빡이 특집' 섭외 후보로 거론됐던 웃픈 사연도 공개돼 웃음을 유발한다.

여기에 김정은은 배우 데뷔 전 김국진과의 특별한 인연도 밝힌다. 우연히 연애 프로그램 MC 자리에 앉게 된 드라마 같은 순간을 떠올리며, 당시 김국진이 보여준 배려와 따뜻한 태도를 언급한다. 김정은은 김국진을 "내 마음속 단독 1위"로 꼽으며 남다른 팬심을 드러내 훈훈함을 더한다.

숏폼 도전기부터 '힘쎈여자 강남순' 황금주 비하인드, '파리의 연인' 명장면 뒷이야기, 김국진과의 특별한 인연까지 김정은의 다채로운 이야기는 오는 17일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.