[월드컵] '우승후보 스페인 아킬레스건 드러났다!' ESPN의 충격분석 "정상 아닌 야말, 스페인 무승부 당연했다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 라민 야말이 없는 스페인은 평범한 팀이었다.

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스페인은 2026년 북중미월드컵 1호 이변의 희생양이 됐다. 부상에서 돌아온 야말은 아직 정상이 아니었다.

스페인 월드컵대표팀은 16일(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 카보베르데와 2026년 북중미월드컵 H조 1차전에서 0-0으로 비겼다.

실망스러운 성적이었다.

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이번 북중미월드컵에서 글로벌 축구전문가들이 꼽는 강력한 우승후보는 스페인과 프랑스다. 유로 2024 우승팀이기도 하다. H조 카보베르데, 사우디아라비아, 우루과이와 함께 조별예선을 치른다.

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1차전 스페인의 무난한 승리가 예상됐다. 하지만, 미세한 약점으로 꼽히는 공격이 문제였다.

야말이 문제였다. 지난 4월 햄스트링 부상으로 인해 정상 컨디션이 아니었다.

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부상에서 회복, 1차전 나왔지만, 선발은 아니었다. 그는 후반 교체 출전했지만, 스페인에게 골을 선사하지 못했다. 결국 스페인은 무승부를 기록했다.

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글로버 스포츠매체 ESPN은 16일 '미국 애틀랜타 곳곳에 야말의 모습이 광고판을 가득 채웠다. 하지만, 그라운드에서 70분 동안 경기장에 없었고, 그의 부재가 뚜렷하게 느껴졌다. 루이스 데 라 푸엔테 감독은 하루 전 야말이 건강하지만 아직 선발 선발 준비가 되지 않았다고 확인했다'고 했다.

이 매체는 '스페인의 유로 2024 우승 동력은 야말과 니코 윌리엄스의 윙어진에 있다. 그들의 재능에 기반을 두고 스페인은 공격을 전개한다. 하지만, 야말은 햄스트링 부상으로 정상 컨디션이 아니었다'며 '스페인의 월드컵 진출에 대한 의문 중 하나는 이것이다. 스페인은 몇 달째 대회 우승 후보로 꼽혀 왔다. 야말과 좋은 컨디션의 윌리엄스 없이 팀은 어떻게 보일까? 두 선수 모두 최상의 컨디션이 아니었다. 결과물은 카보베르데와의 무득점 무승부였다. 스페인의 기대득점은 2.29였고, 카보베르데는 0.29였다'고 했다.

이 매체는 '야말만이 스페인의 스타는 아니다. 로드리와 페드리가 미드필드에 있고, 미켈 오야사발도 있다. 스페인은 결정적 찬스들이 있었다. 토레스는 골대를 맞췄고, 오야자발의 강력한 슈팅은 상대 수문장에게 막혔다. 경기 종료 20분도 채 남지 않은 상황에서 야말은 그라운드에 들어왔다. 야말은 골 찬스를 만들어내기도 했지만, 결과에 큰 영향을 미치지 못했다'고 했다.

ESPN은 '스페인은 1차전 카보베르데와의 무승부로 당황하진 않을 것이다. 하지만, 야말의 활약은 꼭 필요한 팀'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com