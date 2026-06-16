이강인 어쩌다가 이렇게 됐나, 홍명보호에서 실력 발휘 후 PSG '전격 탈출' 빨간불..."월드컵, 아틀레티코 이적 최대 위협"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 문제에 직면했다. 원하는 팀에 가기 위한 이적 시도가 월드컵 활약에 막힐 위기다.

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이강인은 12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 선발 출전해 팀의 2대1 승리를 이끌었다. 이강인은 이날 동점골을 도왔고, 이외에도 경기장 내에서 가장 영향력 있는 모습을 선보였다.

이날 경기 이강인은 패스 성공률은 무려 100%, 37번의 시도를 모두 성공시켰다. 키패스 3회, 드리블 성공 5회, 경합 성공 10회 등 다른 수치들도 압도적이었다. 경기 후 이강인을 향한 찬사도 그치지 않았다. 스페인의 스포르트는 '이강인은 월드컵에서 눈부신 활약을 펼치며 손흥민을 능가하는 모습을 보여주고 있다'고 극찬했다.

2026 북중미 월드컵 체코전에서 승리한 대한민국 월드컵 대표팀이 15일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 이강인이 패스게임을 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.15/

2차전 멕시코와의 경기가 다가오는 상황, 이강인의 활약에 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 멕시코의 스포츠일러스트레이티드 멕시코판은 '이강인은 한국에서 가장 창의적인 선수라고 해도 과언이 아니다. 수비 라인을 허물고, 좁은 공간을 드리블로 돌파하며, 득점 기회를 만들어내는 그의 능력은 어떤 수비진에게든 큰 위협이다'고 평가하기도 했다.

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한국이 일찍이 32강 진출을 위해선 멕시코전 결과가 중요한 상황, 이강인의 발끝에 결과가 달린 것이나 다름없다. 문제는 이강인의 상황이다. 월드컵에서 활약이 늘어갈수록, 올여름 원했던 이적이 멀어질 수 있다는 평가가 나왔다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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스페인의 에스토 에스 알레티는 '이강인은 체코전에서 완벽한 경기를 펼쳤다. 이러한 활약은 마테우 알레마니 디렉터가 오랫동안 그에게서 보아왔던 잠재력을 확실히 보여주는 동시에, 이적을 더욱 복잡하게 만들기도 한다. 이강인이 더욱 빛나는 활약을 펼칠수록 그의 이적료는 더욱 높아지고 경쟁도 더욱 치열해질 것이기 때문이다'고 전했다.

이어 '월드컵은 양날의 검과 같다. 한국이 본선에 진출하고 이강인이 계속해서 좋은 활약을 펼친다면, 그를 원하는 팀들이 늘어나고 이적료도 오를 것이다. 다만 모든 것이 순조롭게 진행된다면 아틀레티코 마드리드는 국가대표팀에서 뛰어난 활약을 펼치는 최고 수준의 선수를 영입할 수 있다'고 했다.

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월드컵 활약이 도리어 이강인의 아틀레티코 이적의 장애물이 될 수도 있다. 어떻게 흘러갈지 알 수 없는 이적시장 상황에서 이강인의 활약이 이어진다면 차기 행선지가 어떻게 변화할지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com