"일본 선수들 다 똑같이 생겼어" 생방송서 나온 충격 '인종 차별'…반더벤 실수 장면서 나온 '손흥민 토트넘 선배'의 실언

미키 반더벤. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]네덜란드의 축구 전설 라파엘 반더바르트가 인종 차별 논란에 휘말렸다. 반더바르트는 손흥민보다 먼저 토트넘 홋스퍼에서 뛰었던 선수다.

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네덜란드 풋발존은 15일(한국시각) '일본이 네덜란드 대표팀을 상대로 기록한 극적인 2-2 동점골의 책임은 미키 반더벤에게 있다는 의견이 있다'며 '반더바르트는 무엇이 문제였는지 알고 있다고 생각했지만, 자신의 발언이 위험한 선을 넘었다는 것을 곧 깨닫고 빠르게 말을 거둬들였다'고 보도했다.

이날 열린 2026 북중미 월드컵 F조 조별리그 1차전에서 네덜란드는 일본과 무승부를 거뒀다. 2-1로 승리가 유력한 상황에서 후반 종료 직전 헤더골을 허용한 게 문제였다.

라파엘 반더바르트. 사진=더 터치라인

이에 대해 반더바르트는 "반더벤은 오가와를 완전히 놓쳤고, 상대를 돌아서 따라가는 게 보인다"며 "대인 마크를 맡은 선수라면, 책임져야 한다"고 분석했다. 반더바르트의 주장은 반더벤이 교체로 들어간 오가와 고키를 놓치면서 실점의 원인이 됐다고 지적한 것이다. 그는 "이 상황은 다른 선수를 탓하기는 어렵다"며 "오가와는 완전히 자유롭고, 아무 방해 없이 프리 헤더를 할 수 있었다"고 전했다.

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아울러 반더바르트는 일본의 코너킥이 완벽했다고 칭찬하기도 했다. 정확한 속도와 코스로 골키퍼 앞 약 5m 지점에 떨어지며 네덜란드 수비진이 처리하기 어려운 세트피스였다고 평가했다. 여기서 반더바르트의 상황 분석이 끝났다면 좋겠지만, 그는 필요 없는 부연 설명을 덧붙이면서 문제가 됐다. 일본 선수들이 비슷하게 생겼기 때문에 반더벤이 자신의 마크맨을 놓쳤다는 주장이었다.

AP연합뉴스

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반더바르트는 "일본 선수들은 좀 비슷하게 생겼기에 반더벤이 그렇게 생각했을 수도 있다"고 말했다. 그는 곧바로 농담이었다고 정정하긴 했지만, 이 발언은 그대로 방송됐다.

한편, 반더벤은 해당 경기에서 네덜란드가 승리하지 못한 이유는 득점 후 과도하게 라인을 내렸기 때문이라고 설명했다.

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그는 "후반전부터는 양 팀의 공방이 오갔다"며 "그러다가 네덜란드가 골을 넣었고, 전체적으로 라인이 조금씩 뒤로 물러났다"고 했다. 이어 "결국 스스로 이런 상황을 자초한 면도 있다"며 "더 밀어붙여야 했다"고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com