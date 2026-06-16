김우빈, 맨 앞줄서 ♥신민아 사진 찍는 사랑꾼 남편...결혼 후 첫 공식 외조

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김우빈이 아내 신민아를 위한 든든한 외조에 나섰다.

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김우빈은 16일 자신의 SNS를 통해 별 다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 영화 '눈동자' VIP 시사회에서 현장을 찾은 지인, 관객들을 향해 인사를 건네는 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아, 염지호 감독의 모습이 담겨있다.

해당 사진이 많은 이들의 시선을 끈 이유는 김우빈이 아내 신민아를 응원하기 위해 처음으로 공식 석상에 모습을 드러냈기 때문이다. 신민아와 김우빈은 10년의 열애 끝에 지난해 12월 결혼식을 올리고 부부가 됐다.

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극장에 들어서던 김우빈은 맨 끝쪽에 서 있던 신민아를 발견하자 바로 카메라를 꺼내 아내의 모습을 담는 등 사랑꾼 남편의 모습으로 시선을 집중시켰다.

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또한 앞서 김우빈은 포토월 행사에도 참석하며 든든한 외조에 나섰다. 블랙 가죽 재킷을 착용한 세련된 스타일링으로 등장한 그는 특유의 훈훈한 비주얼로 시선을 사로잡았다.

특히 팬들의 사인 요청에 일일이 응하는 것은 물론 손하트 포즈까지 선보이며 남다른 팬 사랑을 드러냈다. 행사장을 떠나는 순간까지도 팬들에게 사인을 해주며 마지막까지 다정하고 매너 있는 모습을 보여 감탄을 자아냈다.

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무엇보다 신민아의 작품을 응원하기 위해 한걸음에 달려온 김우빈의 모습은 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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한편 영화 '눈동자'는 유전병으로 시력을 점점 잃어가고 있는 서진(신민아)이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 서스펜스 스릴러로, 오는 24일 개봉한다.

anjee85@sportschosun.com