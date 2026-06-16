"韓 미녀 누구야!"→"승리의 여신!" 日 연일 부러움 폭발…'국가대표 아이돌' 에스파 카리나X윈터 월드컵 '직관' 응원에 뜨거운 관심

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기장을 찾은 에스파 카리나와 윈터가 포즈를 취하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기장을 찾은 에스파 카리나가 포즈를 취하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 대한민국 대표 아이돌 월드컵 '직관'에 연일 관심을 쏟고 있다.

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일본 도쿄스포츠웹은 15일 '인기 걸그룹 멤버들이 월드컵을 현장에서 관람했다. 승리의 여신이란 반응'이라고 보도했다.

홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 12일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 이날 승리로 한국은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 월드컵 1차전에서 승리를 챙겼다.

이날 이슈가 된 장면이 있다. 바로 '국가대표 걸그룹' 에스파의 멤버가 현장을 찾은 것이다. 카리나와 윈터가 '직관'에 나섰다. 이들은 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 '직관 인증'까지 마치며 뜨거운 축구 사랑을 자랑했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기장을 찾은 에스파 카리나와 윈터가 포즈를 취하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기장을 찾은 에스파 카리나와 윈터가 포즈를 취하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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일본은 이 장면을 놓치지 않고 발 빠르게 소식을 전했다. 앞서 일본의 더앤서는 '월드컵 관중석에 한국 미녀 두 명이 모습을 드러냈다. 세계적인 아이돌이 현지에서 (축구를) 관전한 것이다. 한국과 체코의 경기에 한국의 세계적인 인기 걸그룹 에스파 멤버 두 명이 참석했다. 에스파의 윈터와 카리나는 SNS를 업데이트했다. 한국을 상징하는 빨간 셔츠를 입고 관중석에 앉아 직관하는 모습을 올렸다. 에스파는 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 한국의 4인조 걸그룹이다. 일본에서도 도쿄돔 공연을 하는 등 압도적 인기를 누리고 있다. 지난해에는 연말가요제에도 출연했다. 그들은 관중석에서 한국 대표팀에 응원의 메시지를 전하고 있다'고 전했다.

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관심은 계속되고 있다. 도쿄스포츠웹은 '에스파가 SNS를 업데이트했다. 북중미월드컵을 현장에서 관람한 사실을 알렸다. 윈터는 한국 최고라고 덧붙였다'고 했다. 이 매체에 따르면 팬들은 '승리의 여신', '최고' 등의 긍정 댓글을 달았다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com