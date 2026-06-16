"내가 미쳤었다" 이용식, 사위 결혼 반대 후회...손녀에 오열 "목숨 쏟겠다" (조선의)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이용식이 손녀 이엘이를 위해 초호화 돌잔치를 준비하며 '손녀 사랑꾼' 면모를 다시 한 번 입증했다. 동시에 "목숨까지 다 쏟겠다"는 발언으로 진한 감동을 안겼다.

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15일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 이용식 가족이 손녀 이엘이의 첫 돌잔치를 준비하고 진행하는 과정이 공개됐다.

이날 돌잔치는 최고급 호텔에서 진행됐으며, 고급 답례품까지 준비되는 등 규모부터 남다른 스케일을 자랑했다.

이용식은 손녀를 향한 애정을 숨기지 않았다. 그는 "외동딸이 낳은 유일한 손주라 더 특별하다"며 "딸 수민에게는 바쁘다는 이유로 충분히 함께하지 못했던 시간이 많았는데, 손녀에게는 내가 줄 수 있는 모든 사랑을 다 주고 싶다"고 진심을 전했다.

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이수민과 남편 원혁 역시 육아 현실을 전하며 웃음을 자아냈다. 이수민은 "아기 한 명 키우는데 온 가족 네 명이 살이 빠진다"고 말했고, 실제로 가족 모두가 체중이 줄어든 근황이 공개됐다.

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특히 할아버지 이용식 역시 손녀 육아에 적극 참여하며 22kg 감량에 성공한 것으로 알려져 놀라움을 더했다.

돌잔치 당일에는 방송인 박수홍이 사회자로 참석해 현장을 더욱 풍성하게 만들었다. 원혁은 진행 도중 아내 이수민을 떠올리며 감정이 북받쳐 눈물을 보이기도 했다. 가족 모두가 함께한 자리에서 감동적인 순간들이 이어졌다.

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돌잡이 시간에는 손녀 이엘이가 마이크 대신 '건물'을 선택해 모두를 놀라게 했다. 예상치 못한 선택에 현장은 웃음바다가 됐고, 이용식은 당황하기보다는 손녀가 원하는 건물을 사주겠다는 듯 창밖의 건물을 바라보며 "하고 싶은 건 다 하라"고 손녀의 선택을 존중하는 여유 있는 반응을 보였다.

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그는 "딸이 잠든 모습을 보며 출근하고, 자고 있을 때 돌아오는 생활이 반복됐다"며 "그래서 지금은 손녀 이엘이에게만큼은 후회 없이 모든 걸 다 해주고 싶다"고 강조했다.

딸을 위한 편지에서 이용식은 "네가 원혁이와 결혼한다 했을 때 반대했던 것은 다름이 아니고... 내가 미쳤었다!"라고 해 웃음을 안겼다.

이어 "지금 정신 차리고 보니 네가 결혼 안했으면 어떻게 됐을까? 생각만 해도 끔찍하다. 내 딸 잘했다"라며 사위 원혁에게도 고마운 마음을 고백했다.

근느 "내가 가장 바쁠 때 너를 낳아서 어떻게 키웠는지 기억이 안난다. 그때 너에게 베풀지 못한 사랑을 이제 이엘이에게 베풀겠다. 내가 모든 걸 다 이엘이한테, 목숨까지도 다 쏟겠다"라고 털어놓았다.

shyun@sportschosun.com