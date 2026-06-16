'故 샤이니 종현 모독 논란' 올리버 트리, 헬기사고 사망…충격적인 유언 공개

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[스포츠조선 백지은 기자] 팝스타 올리버 트리가 헬기 사고로 사망했다. 그러나 60억원에 달하는 유산은 유족들이 받지 못하게 됐다.

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15일(현지시각) 미국 매체 페이지식스는 올리버 트리가 4월 '더 잭 생 쇼'에 출연해 "나는 그 어떠한 재산도 내 것이라 생각하지 않는다. 그래서 내가 죽어도 가족들이 유산을 받지 못한다고 유언장에 적었다. 내게 아내나 자식이 있었어도 마찬가지다. 내가 죽으면 내 재산은 다른 예술가들에게 돌아갈 것"이라고 말한 바 있다고 전했다.

실제로 올리버 트리는 자신의 사후에 음악 가치가 높아질 것을 예상하고 닥터 올리버 트리 예술재단을 설립, 예술 작품 제작 후원을 할 수 있도록 위원회까지 구성했다고.

1993년 생인 올리버 트리는 싱어송 라이터 겸 프로듀서 겸 영화 감독이다. 그는 '웬 아임 다운'으로 주목받은 뒤'어글리 이즈 뷰티풀' '카우보이 티어스' '얼론 인 어 크라우드' 등의 앨범을 발표하며 활발하게 활동했다. 올리버 트리만의 독특한 헤어스타일과 오버 사이즈 음악, 코믹한 이미지는 수백만 팔로워를 끌어모으며 큰 사랑을 받았다.

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그러나 올리버 트리는 2020년 투어 홍보를 위해 고 샤이니 종현의 영정 사진에 자신의 얼굴을 합성한 이미지를 배포, 고인 모독 논란으로 맹비난을 받았다. 당시 그는 아무런 사과도 하지 않고 침묵을 유지했다.

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이후 올리버 트리는 브라질 리우데자네이루에서 발생한 헬리콥터 충돌사고로 사망했다. 향년 32세. 할리우드 라이프 등 현지 언론에 따르면 올리버 트리가 남긴 재산은 약 400만 달러(한화 약 60억원)로 추정된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com