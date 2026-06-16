MC몽, '불륜 부인' 차가원 구속영장 신청에도 웃었다…라이브 올인

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[스포츠조선 백지은 기자] MC몽이 차가원 원헌드레드 회장의 구속 위기에도 꿋꿋이 라이브 방송을 이어갔다.

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MC몽은 14일과 15일 자신의 개인 계정을 통해 라이브 방송을 진행했다. 그는 팬들의 신청곡을 틀어주거나 사연을 읽으며 팬들과 소통했고, 자신의 집 외부에서 라이브 방송을 하기도 했다. 라이브를 진행하는 내내 MC몽의 표정은 밝았고 팬들과 웃으며 장난을 치기도 했다.

MC몽의 이번 라이브 방송이 관심을 받는 건 15일 차 회장에 대한 구속영장이 신청됐기 때문이다.

MC몽과 차 회장은 2023년 함께 원헌드레드를 설립했다. MC몽은 지난해 6월 회사 관련 업무에서 손을 떼고 차 회장과 결별했지만, 최근 MBC 'PD수첩'은 두 사람이 부적절한 관계였으며 차 회장이 1150억원에 달하는 회사 투자금 중 일부를 개인 계좌로 빼돌렸고 이중 120억원이 MC몽의 미국 라스베이거스 원정도박에 사용됐다고 주장했다. 이와 관련 MC몽과 차 회장 모두 불륜, 도박, 회사 자금 사적 유용 등의 의혹은 모두 사실이 아니라고 반박했다.

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그러나 서울경찰청 금융범죄수사대는 최근 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등의 혐의로 서울중앙지검에 차 회장에 대한 구속영장을 신청했다. 검찰은 구속영장 청구를 검토 중이다.

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차 회장은 원헌드레드 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 이용한 사업을 노머스에 제안해 계약을 체결, 242억원의 선급금을 받아놓고 사업을 진행하지 않은 혐의를 받는다.

경찰은 차 회장이 타 업체와 미리 맺은 계약이 조만간 종료될 것으로 보이지 않았는데도 이 사실을 숨긴 채 노머스와 이중계약을 하고, 사업을 이행할 준비도 되지 않은 상태라고 보고 있다.

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이와 별개로 차 회장은 '서로 소유한 주택에 전세계약을 맺자'고 지인과 약속하고 보증금 54억원을 받은 뒤 정작 자신은 계약을 이행하지 않은 혐의도 받는다.

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차 회장은 16일 국가인권위원회에 진정을 제기할 예정이다. 수사팀장과 수사관이 수사 과정에서 인권을 침해했다는 주장이다. 차 회장 측은 "압수수색 과정에서 위법성이 확인돼 준항고까지 제기된 상황에서 구속영장을 신청한 것이 유감이다. 경찰 수사를 받으며 제기된 의혹을 모두 반박했다. 경찰이 법리와 사실관계를 제대로 파악하고 있는지 의문"이라고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com