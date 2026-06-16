'리버풀-첼시 이적설' 韓 월드컵 슈퍼스타, '차세대 김민재' 이한범 소신 발언 "멕시코, 이길 수 있다...우린 손흥민 있어"

사진=FootballBuzzer

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[스포츠조선 김대식 기자]이번 월드컵을 통해서 슈퍼스타 자질을 보여준 이한범이 멕시코전에 자신감을 가지고 있었다.

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이한범은 15일(이하 한국시각) 스페인 매체 마르카의 멕시코판과의 독점 인터뷰에서 멕시코전 필승을 다짐했다. 그는 "멕시코의 홈 경기인 만큼 그들이 이점을 가질 것이고, 높은 고도 역시 우리에게 불리하게 작용할 것"이라면서도 "우리는 충분히 준비했고 환경에도 적응했다. 그들을 이길 가능성은 충분히 있다"고 강조했다.

이한범은 멕시코의 홈이점에 기죽을 필요가 없다고 말했다. 그는 "2025년 미국에서 멕시코와 경기했을 때도 느꼈지만 멕시코 팬들의 열정은 대단하다. 우리가 공격할 때는 야유, 멕시코가 공격할 때는 한목소리 응원이 이어진다"면서도 "그런 분위기에 위축돼서는 안 된다. 손흥민과 김민재 같은 선수들이 있기 때문에 충분히 잘 대처할 수 있다"며 현실적이면서도 자신 있는 태도를 보였다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이한범이 패스를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이한범이 이렇게 자신할 수 있는 이유 중 하나는 한국의 안정적인 경기력 때문이다. 지난 체코전의 경기력을 그대로 유지할 수 있다면 멕시코도 충분히 해볼만한 상대라는 분석이다. 그는 "우리 팀의 강점은 투지와 열정이다. 공격진과 미드필드에는 볼 컨트롤과 기술이 뛰어난 선수들이 많다. 그래서 빌드업 능력도 크게 향상됐다고 생각한다. 다만 앞으로는 더 단단한 조직 수비를 구축해야 한다. 그것이 우리가 더 발전할 수 있는 유일한 방법"이라고 말했다.

더불어 이번 대회 목표에 대해서는 "우선 조별리그를 통과해 32강에 진출하는 것이다. 이후 목표는 만나게 될 상대에 따라 달라질 수 있다. 하지만 우선순위는 토너먼트 단계에 진출하는 것"이라고 밝혔다. 양 팀 모두 1승을 거두고 있는 상황에서, 이번 경기 승자는 사실상 32강 진출을 조기에 확정하게 될 것이다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이한범에게도 중요할 이번 월드컵이다. 이한범은 체코와의 1차전 이후 리버풀, 첼시와 같은 빅클럽 이적설이 터졌다. 영국 팀토크는 지난 13일 '취재에 따르면 덴마크 구단인 FC 미트윌란의 수비수 이한범을 향한 관심이 유럽 전역에서 커지고 있으며, 리버풀과 리즈 유나이티드도 그 경쟁에 포함돼 있다'며 리버풀이 이한범에게 관심을 가지고 있다고 보도했다.

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잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들은 이한범에게 원래부터 관심을 가지고 있었는데, 월드컵 첫 경기 체코전에서 맹활약하자 관심이 더 뜨거워지고 있다는 소식이었다. 매체는 '23세의 이한범은 체코를 상대로 한 2026 월드컵 조별리그 첫 경기에서 한국의 2대1 승리에 기여했다. 소식통에 따르면 그의 경기력은 이미 그를 주시하고 있던 여러 구단 관계자들의 면밀한 관찰 대상이었다'고 언급했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

팀토크는 다수의 EPL 구단이 이한범을 주목하고 있다고 전하며 리버풀과 리즈뿐만 아니라 첼시, 뉴캐슬 유나이티드, 브라이튼까지 언급했다. 박지성 이후 다시 한번 EPL 빅4로 이적하는 대한민국 선수가 나올 수 있을까. 남은 월드컵 기간에도 꾸준히 활약하는 게 중요해졌기에 멕시코전에서도 안정적인 모습을 선보여야 하는 이한범이다.

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김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com